Magisterio guerrerense llama a reforzar el plantón nacional de la CNTE en CDMX

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CETEG. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) llamó a los docentes de las distintas regiones de la entidad a sumarse y reforzar el plantón nacional que se desarrolla en la Ciudad de México.

La organización informó que el llamado está dirigido a las bases magisteriales de Guerrero con el objetivo de reforzar el plantón nacional instalado en la Ciudad de México como parte de las acciones acordadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo con el pronunciamiento difundido por la CETEG, los contingentes de la CNTE determinaron por unanimidad, durante una Asamblea Nacional Representativa, continuar con la huelga nacional y fortalecer la presencia de los docentes en el campamento instalado en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

CETEG llama a fortalecer el plantón nacional en CDMX

La CETEG señaló que la decisión se tomó en el marco de los acuerdos alcanzados por la CNTE y reiteró el llamado a las y los maestros de Guerrero para participar en las acciones de respaldo al movimiento nacional.

La organización indicó que el plantón nacional continuará en la Ciudad de México mientras permanezcan vigentes las demandas presentadas por el magisterio. Asimismo, convocó a reforzar la unidad y la movilización de las bases sindicales.

Según el mensaje difundido por la CETEG, la continuidad de la huelga nacional fue respaldada por los representantes reunidos en la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.

Demandas de la CNTE y la CETEG

Entre las demandas ratificadas por la organización se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, así como la abrogación de la reforma educativa laboral Peña–AMLO–Sheinbaum.

La CETEG sostuvo que estas exigencias forman parte de los planteamientos centrales que mantiene el movimiento magisterial en el contexto de la huelga nacional y del plantón establecido en la capital del país.

La organización reiteró que la convocatoria busca incrementar la participación de docentes guerrerenses en el plantón nacional y fortalecer la movilización acordada por la CNTE en la Ciudad de México.

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