FGR detiene a exfuncionario del SAT acusado de enriquecimiento ilícito

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Foto: FGR

Un exfuncionario del SAT, identificado como Héctor “N”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Xalapa, Veracruz, acusado de enriquecimiento ilícito, aparentemente durante el tiempo que ocupó el cargo.

Asimismo, la institución también señala que el sospechoso habría recibido un inmueble a cambio de prestar servicios que no realizó, sin dar mayores detalles al respecto.

Elementos de la @FGR_AIC cumplimentaron orden de aprehensión contra ex servidor público, por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con investigaciones, Héctor “N” entre 2011 y 2018 ocupó un cargo público en el propio SAT, donde posiblemente… pic.twitter.com/6kF5rJBjbF — FGR México (@FGRMexico) June 13, 2026

¿Por qué la FGR detuvo al exfuncionario del SAT?

Según informó la FGR este sábado a través de un comunicado, Héctor “N”, quien fungió como funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) entre 2011 y 2018, presuntamente incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito.

En el mensaje, destacó que, además de recibir un inmueble a cambio de realizar servicios, que no llevó a cabo, habría incrementado su patrimonio sin justificación durante el tiempo que ocupó el cargo, del cual no se hace referencia.

Mientras que su aprehensión se llevó en un domicilio de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Xalapa, Veracruz, tras ubicarlo en el municipio durante vigilancias fijas y móviles en distintos días y horarios, mediante un operativo en el que participó el Gabinete de Seguridad.

Toda vez que las pruebas con las que se libró la orden de aprehensión las proporcionó el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con acompañamiento del SAT, así como el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), siendo puesto Héctor “N” a disposición de la autoridad correspondiente tras su detención.

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