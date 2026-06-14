Sheinbaum inaugura nueva central de CFE en Colima; sumará energía para 800 mil usuarios

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Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado la Central Ciclo Combinado (CCC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Colima, donde destacó la importancia de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la soberanía energética del país y ampliar la capacidad de generación eléctrica.

Agregó que, con esta nueva infraestructura, el Complejo de Manzanillo sumará otros 357 megawatts (MW), alcanzando una capacidad total de 2 mil 860 MW, con impacto para aproximadamente 800 mil usuarios, comercios, servicios e industria de la región Occidente.

Asimismo, durante el acto inaugural, Sheinbaum reconoció el trabajo del personal de la CFE y sostuvo que el fortalecimiento de la empresa pública es clave para mantener la soberanía nacional.

“Sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa amar a México”, expresó.

De igual forma, la mandataria recordó que durante la actual administración se impulsaron cambios para revertir aspectos de la reforma energética de 2013, con el objetivo de devolver prioridad a la CFE en el despacho eléctrico, consolidarla como Empresa Pública del Estado e integrar sus operaciones para garantizar que genere el 54% de la energía nacional.

Mientras que la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que esta central se suma a otras cuatro plantas inauguradas durante la administración actual en San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Guanajuato.

Agregó que la nueva planta permitirá un ahorro anual de 93 millones de litros de agua, al operar con mayor eficiencia y menor consumo de recursos.

Toda vez que la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que la obra representó una inversión de 347.45 millones de dólares y forma parte del Plan Nacional de Expansión 2025-2030.

Además, destacó que la central opera con una eficiencia térmica neta de 58%, lo que permite producir más energía utilizando menos gas natural y reducir la emisión de 937 mil toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a retirar más de 312 mil vehículos de circulación en el país.

En tanto que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que esta inversión convierte al complejo energético estatal en el de mayor capacidad instalada en México, y uno de los más importantes de América Latina.

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