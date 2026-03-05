“Alito” festeja 97 años del PRI pidiendo alianza al PAN y MC; asegura que juntos ganarían 10 gubernaturas en 2027

GENERANDO AUDIO...

Con una solicitud y amago al mismo tiempo, Alejandro Moreno Cárdenas celebró el 97 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Si no hay coalición será porque los dos partidos de oposición, el PAN y Movimiento Ciudadano, no quisieron, y que el pueblo de México lo sepa: si no quieren coalición estarán al servicio del poder, al servicio de Morena”

Alejandro Moreno / presidente nacional PRI

Desde el auditorio “Plutarco Elías Calles”, en la sede nacional del partido, “Alito” llamó a PAN y MC a ir juntos para ganar 10 gubernaturas en 2027. Además, dijo, tendrían la fuerza de frenar reformas constitucionales.

“Los ciudadanos hoy quieren que sumemos esfuerzos de todas y todos para ir juntos, para ir juntos, hacer un gran bloque y ganarle las elecciones a Morena […] juntos, juntos, podemos ganar más de 10 estados de la República y ser una coalición con los votos necesarios para frenar cualquier reforma constitucional irresponsable”

Alejandro Moreno / presidente nacional PRI

La sesión solemne del Consejo Político Nacional se llevó a cabo en un auditorio repleto de militantes de rojo, con unos cuantos liderazgos nacionales, y en un momento en el que cuenta apenas con dos gubernaturas, 37 diputaciones federales y solo 13 senadurías.

Sin embargo, “Alito” aseveró que su partido también tiene la fuerza para competir solo.

“Si la circunstancia lo amerita también tenemos la fuerza, el ánimo, la decisión, para ir solos como partido y ganar las elecciones”

Alejandro Moreno / presidente nacional PRI

A tres años de su centenario, el PRI se encuentra en el sótano de la votación nacional; en la última elección presidencial, 2024, obtuvo apenas 5.7 millones de sufragios, casi dos millones menos de los obtenidos en 2018.

