Claudia Sheinbaum y el Consejo Nacional de Inversiones se reúnen para hablar del Plan México

Sheinbaum revisa avances del Plan México con empresarios. FOTO: @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con empresarios del Consejo Nacional de Inversiones para revisar el avance del Plan México, una estrategia del Gobierno federal que busca impulsar la economía y atraer capital al país.

El encuentro se realizó este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional y contó con la participación de integrantes del Gabinete como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, los titulares de las Secretarías de Hacienda, Trabajo y Energía, así como representantes de la Agencia Nacional de Transformación.

También asistieron diversos líderes empresariales, entre ellos el Ingeniero Carlos Slim Helú, presidente Honorario y Vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Alejandro Baillères, de Grupo Bal.

En el encuentro estuvo presente Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre los acuerdos o resultados de la reunión.

El Consejo forma parte de los mecanismos de diálogo establecidos entre el Gobierno federal y el sector privado para impulsar proyectos de inversión vinculados con el Plan México.

¿En qué consiste el Plan México?

De acuerdo con el Gobierno federal, el Plan México busca posicionar al país entre las 10 economías más fuertes del mundo hacia 2030 bajo estos objetivos:

Elevar contenido nacional y regional en sectores estratégicos

Crear empleos bien remunerados en sectores de manufactura especializada e innovación

Incrementar el valor agregado en proveeduría local y cadenas globales

Desarrollo de vocaciones regionales en los polos de bienestar y corredores industriales

Definir prioridades nacionales de inversiones locales y extranjeras que respondan a necesidades de competitividad y bienestar del país.

Impulso a la integración regional del continente

Como se explica, esta estrategia busca atraer inversiones, generar empleos bien remunerados y fortalecer sectores estratégicos clave para el desarrollo nacional.

