Amor en tiempos digitales: así cambió San Valentín en la era online

San Valentín en la era digital. Foto: Getty Images

El Día de San Valentín ya no se vive sólo con flores, cartas o cenas presenciales. En plena era digital, las formas de celebrar el 14 de febrero han cambiado, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, que ahora expresan el amor a través de plataformas digitales, IA y experiencias virtuales compartidas, tanto a distancia como en tiempo real.

Las y los millennials y la generación Z son quienes más utilizan la tecnología para celebrar San Valentín; sin embargo, la Generación Alfa, integrada por niñas, niños y adolescentes, también interactúa en entornos digitales.

Regalos y detalles sin salir de casa

Uno de los cambios más visibles es la forma de regalar. En lugar de ir a una tienda física, muchas personas optan por wishlists en línea, donde su pareja puede elegir exactamente lo que quiere, evitando errores y devoluciones.

Además, el delivery se ha vuelto clave en esta fecha: desde flores y chocolates hasta comida, o con detalles personalizados comprados en línea son enviados directamente al domicilio.

Otro gesto cada vez más común es compartir playlists digitales, creadas en servicios de streaming, como una forma personalizada de dedicar canciones sin necesidad de un regalo físico.

Ediciones con IA y mensajes personalizados

La inteligencia artificial (IA) también se ha integrado a las celebraciones. Algunas personas utilizan ediciones con IA para crear imágenes, tarjetas digitales, videos o mensajes personalizados con fotos y textos especiales para San Valentín.

Estas herramientas permiten generar recuerdos digitales únicos, que se comparten fácilmente por WhatsApp o redes sociales, especialmente entre quienes mantienen relaciones a distancia.

Llegaron las citas virtuales

Las citas virtuales son otra tendencia. Algunas parejas eligen pasar el 14 de febrero en espacios digitales como Discord o incluso en videojuegos y plataformas como Roblox, donde pueden interactuar, conversar y compartir actividades en tiempo real.

Jugar en modo co-op, ver contenido juntos o simplemente hablar por chat de voz se ha convertido en una forma romántica de pasar el tiempo con tu NV.

Ahora el amor se celebra compartiendo mensajes, juegos en línea, playlists o reuniones virtuales, sin necesidad de un encuentro físico. Estas nuevas formas de celebrar reflejan cómo la tecnología ha transformado la manera de expresar afecto, adaptando el amor en tiempos digitales.

