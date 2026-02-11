Viernes 13 en México: supersticiones más comunes y de dónde vienen
En México, el viernes 13 carga con fama de mala suerte, sustos y rituales “por si acaso”. Pero ¿de dónde sale todo eso y qué supersticiones son las más repetidas? En Unotv.com te contamos todos los detalles.
¿Por qué el viernes 13 da mala suerte?
La idea mezcla varias creencias europeas que llegaron a México con la Colonia:
- El número 13 rompe la “perfección” del 12 (12 meses, 12 apóstoles, 12 signos del zodiaco)
- El viernes se asocia a eventos negativos en la tradición cristiana, como la crucifixión de Jesús
- Era visto como un día de castigo o cierre, no de comienzos
- Con el tiempo, ambas ideas se fusionaron y se volvieron parte del imaginario popular
Supersticiones más comunes en México
- No romper espejos
Se dice que trae siete años de mala suerte. La creencia viene de Roma antigua, donde el reflejo se asociaba al alma.
- Evitar el contacto con gatos negros
Aunque en México no siempre son tan “temidos”, muchos aún los asocian con malos presagios, herencia de la Edad Media europea.
- No pasar debajo de las escaleras
La escalera forma un triángulo, símbolo sagrado. Romperlo sería tentar a la mala suerte.
- No cortarse el cabello y las uñas
Algunas personas creen que hacerlo en viernes 13 puede atraer energías negativas o “cortar” la buena suerte.
- Evitar tomar decisiones importantes
Firmar contratos, viajar o iniciar proyectos se pospone “por si las dudas”.
¿Y en México hay algo propio?
Sí, existe un dicho que lo resume todo:
“Ni te cases ni te embarques”.
La influencia del cine y la cultura pop
En décadas recientes, el miedo al viernes 13 se reforzó con:
- Películas de terror
- Series y referencias en la cultura popular
- Historias virales y redes sociales
Esto hizo que la superstición se mantenga viva entre generaciones jóvenes, incluso cuando se toma más como broma que como creencia real.
¿Mito o realidad?
No existe ninguna evidencia científica que confirme que el viernes 13 sea un día más peligroso. Aun así, la fecha sigue viva por tradición, cultura popular y, claro, el gusto por lo misterioso.
