Andrea Dorantes: la incomodidad que lleva a la cima

Incomodidad: estado físico o emocional que te hace sentir molestia. La incomodidad de existir, de atreverse, de no encajar.

Hoy, nueve mujeres nos abren la puerta de su mundo. Distintas vidas. Distintas batallas. Una sola palabra las une: incómodas.

“Pero también llegas a un nivel de apreciación, respeto y amor por ti misma que creo que es de los regalos más grandes que te puede dar la vida. Entonces, voltearte a ver en el espejo y decir ‘lo hiciste’, creo que esa sensación nadie te la quita”. Andrea Dorantes, atleta y exploradora

Andrea Dorantes es la mujer número 17 en cruzar la Antártida y la latinoamericana más joven en conquistar las tres cimas más altas del mundo. El camino a la cima no fue sencillo.

