Senado pide a SRE informe sobre mexicanos varados en Medio Oriente por conflicto

Senado pide informe sobre mexicanos varados en Medio Oriente. Foto: Cuartoscuro

El Senado solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un informe sobre los mexicanos que no han podido salir de los países afectados en Medio Oriente por el conflicto armado entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

De acuerdo con Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, la idea es evaluar y analizar.

“Solicité toda la información a la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder, en su caso, evaluar y analizar… Seguramente mañana estará saliendo la solicitud de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, Senado

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, también hizo un llamado a Relaciones Exteriores para que se informe sobre el estado que guardan los connacionales.

“Un llamado respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe al Senado de la República cuál es el avance de la crisis que se está viviendo con nuestros connacionales que están varados en Dubái, que están varados en Jerusalén, que hay mucho pánico”, Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI, Senado

Por su parte, Movimiento Ciudadano también llamó a las autoridades federales a presentar un análisis sobre el impacto que tendrá en la economía el incremento de los precios de los hidrocarburos.

“No podemos obviar que hay una situación de incertidumbre, de crisis que puede afectar sobre todo la cuestión energética, gas natural, gasolina y lo que ya ha ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos, dicen los expertos que esta alza en los precios será momentánea y que una vez que el conflicto vaya bajando de intensidad los precios volverán a su estado regular”, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, Senado

La petición hecha por Movimiento Ciudadano fue respaldada Ricardo Anaya, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), quien destacó que es “una exigencia que el Senado de la República fije una posición”.

“Sí sería indispensable que el Senado de la República fijara posición sobre este acontecimiento que tiene repercusiones en todo el mundo, mucho más allá de Medio Oriente, lo estamos viendo ahora mismo con el precio el petróleo que está por las nubes justamente a raíz de esta invasión de Estados Unidos y de Israel a Irán, es una exigencia que el Senado de la República fije una posición”, Ricardo Anaya Cortés, coordinador del PAN, Senado

