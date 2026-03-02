Embajada de Israel pide a mexicanos usar refugios ante guerra con Irán

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, aseguró que Israel está equipado y tiene refugios en todo el país, y llamó a los mexicanos que se encuentren en territorio israelí a resguardarse ante la guerra iniciada contra Irán junto con Estados Unidos este fin de semana.

La diplomática explicó que la prioridad es seguir las instrucciones de seguridad y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúan las operaciones militares.

Durante un mensaje, Einat Kranz Neiger indicó que la recomendación es acudir a los refugios habilitados en todo Israel y permanecer ahí hasta que las autoridades informen que es seguro salir.

También pidió a los mexicanos mantenerse en contacto con la Embajada de México en Israel para solicitar apoyo consular o revisar opciones en caso de que deseen salir del país.

Sobre la postura internacional, la embajadora señaló que esperan del mundo “entendimiento” respecto a la presión contra el régimen iraní y sus capacidades nucleares, además de respaldo a la población iraní.

FDI: “No elegimos la guerra, frenamos una amenaza mayor”

Por su parte, el portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el mayor Roni Kaplan, afirmó que Israel no busca una guerra, pero considera necesario actuar para evitar un conflicto mayor.

“Nosotros no estamos eligiendo la guerra, estamos poniendo fin a una amenaza mucho más grande”, declaró.

El vocero sostuvo que, de no intervenir ahora, el conflicto podría escalar y generar un mayor número de víctimas en el futuro.

Las declaraciones ocurren en medio de la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán, mientras continúan las reacciones diplomáticas a nivel internacional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.