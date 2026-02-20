Cambian reglas: Cédula Profesional ya no funcionará como identificación oficial

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó cambios a la normativa de la Cédula Profesional, con los que este documento deja de ser válido como identificación oficial en México.

A partir del 17 de febrero, la cédula, ya sea física o electrónica, solo tendrá efectos como patente para ejercer una profesión, es decir, acreditará que una persona cuenta con estudios profesionales, pero ya no servirá para comprobar identidad ante autoridades.

En la práctica, esto significa que la Cédula Profesional no podrá utilizarse para tramitar documentos, registros, apoyos o programas que exijan identificación oficial.

¿Qué dice el nuevo aviso sobre la Cédula Profesional?

En el aviso correspondiente, se establece que:

“Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas”.

Además, se señala que las autoridades deberán tomar las medidas necesarias para cumplir con esta disposición.

También se actualiza el estándar oficial de la cédula profesional electrónica, emitida por la Dirección General de Profesiones, dejando claro que su función es únicamente como patente para el ejercicio profesional.

Esto modifica el criterio vigente desde el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La CURP biométrica será la identificación oficial obligatoria

El cambio obedece a la implementación de la CURP biométrica como documento de identidad oficial en el país.

De acuerdo con la Ley General de Población, en sus artículos 85 y 86, la Secretaría de Gobernación (Segob) es la encargada del registro y acreditación de identidad a través del Registro Nacional de Población.

Los artículos 91 y 91 Bis establecen que la Clave Única de Registro de Población (CURP) es la fuente única de identidad. Y cuando la CURP contenga fotografía y huellas dactilares, será el documento de identificación de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional.

Es decir, la CURP biométrica será el documento oficial para acreditar identidad ante cualquier autoridad.

Segob cambia información sobre la CURP biométrica

Semanas atrás, en redes sociales circuló una comunicación atribuida a la Secretaría de Gobernación (Segob) en la que se señalaba que el registro a la CURP biométrica sería voluntario, gradual y gratuito.

Sin embargo, dicha publicación fue posteriormente eliminada y, con la actualización normativa sobre la Cédula Profesional, ahora se precisa que la CURP con fotografía y huellas dactilares será el documento de identificación oficial de aceptación universal en el país.

El ajuste deja claro que la acreditación de identidad se concentrará en la CURP biométrica, mientras que la Cédula Profesional quedará limitada exclusivamente al ejercicio profesional.

¿Para qué seguirá sirviendo la Cédula Profesional?

La Cédula Profesional seguirá siendo indispensable para:

Acreditar estudios profesionales

Ejercer legalmente una profesión

Registrarse ante colegios de profesionistas

Comprobar titulación ante empleadores

Pero ya no podrá presentarse como identificación oficial en trámites administrativos, bancarios o gubernamentales.

¿Qué deben hacer los profesionistas?

Si actualmente utilizas tu Cédula Profesional como identificación, deberás contar con otra credencial oficial vigente, como:

INE

Pasaporte

CURP biométrica (cuando sea emitida con fotografía y huellas)

