¿Qué trámites no podrás realizar sin tu CURP biométrica? Esto se sabe

La CURP Biométrica Foto: Uno Tv

La CURP Biométrica ha cobrado relevancia en los últimos meses. Aunque actualmente no es un documento obligatorio en todos los procesos, gradualmente será integrada como un documento oficial de identificación, debido a la información que incorpora, como huellas digitales, fotografía, registro de iris y la propia Clave Única de Registro de Población.

Este nuevo formato fortalece los mecanismos de identificación y busca consolidarse como un instrumento clave en la validación de identidad en México.

Sustento legal de la CURP Biométrica

De acuerdo con la Ley General de Población, en sus artículos 91 Bis y 91 Ter, la Clave Única de Registro de Población Biométrica estará vinculada al Sistema Nacional de Salud y podrá integrarse a otros registros y sistemas nacionales conforme a la normativa aplicable.

Captura de pantalla: Ley General de Población

La ley establece que:

“La Clave Única de Registro de Población Biométrica se vinculará al Sistema Nacional de Salud y se prevé que se integre a otros registros y sistemas nacionales, únicamente en términos de las leyes y normativa aplicable.”

Esto implica que su uso será progresivo y estratégico dentro de distintas plataformas gubernamentales.

Trámites para los que será necesaria

Salud

Uno de los principales ámbitos donde será requerida es en los trámites relacionados con servicios de salud, ya que estará vinculada directamente al Sistema Nacional de Salud, facilitando la identificación de pacientes y el acceso a expedientes clínicos.

Validación de identidad digital

La CURP Biométrica también funcionará como herramienta para la validación de identidad digital, al contener datos biométricos únicos como huellas e iris. Esto permitirá utilizarla como una identificación complementaria a otros documentos oficiales.

Trámites públicos y privados

Al proyectarse como un documento nacional de identificación obligatoria y de aceptación universal, podrá ser requerida en diversos trámites gubernamentales y privados, incluyendo procesos administrativos, financieros o contractuales que demanden verificación robusta de identidad.

¿Cómo tramitar la CURP Biométrica?

A diferencia de la CURP tradicional, este documento se gestiona de manera presencial en módulos del Registro Nacional de Población (Renapo).

Para realizar el trámite es necesario:

Solicitar una cita previa .

. Presentar una identificación oficial vigente .

. Entregar acta de nacimiento certificada .

. Llevar comprobante de domicilio reciente .

. Presentar la CURP actual impresa.

Durante el proceso se realiza la captura de datos biométricos, que incluye:

Huellas dactilares

Registro de iris

Fotografía del rostro

Firma electrónica

La implementación de la CURP Biométrica busca fortalecer la seguridad en la identificación ciudadana y reducir riesgos de suplantación de identidad en trámites oficiales.

