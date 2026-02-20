Gobierno da seguimiento a mexicanos detenidos en centro migratorio de Texas

GENERANDO AUDIO...

Migrantes mexicanos detenidos en Texas bajo vigilancia de México. Foto: Getty

El centro de procesamiento migratorio de Dilley, Texas, ha sido señalado recientemente por casos de familias detenidas, incluidos menores de edad que enfermaron durante su confinamiento. La situación involucra a personas mexicanas bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos.

Ante estos hechos, el Gobierno de México, a través del Consulado General de México en San Antonio, la Embajada de México en Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), activó acciones de seguimiento y asistencia consular para verificar el estado de salud y condiciones de atención de los connacionales.

Gobierno de México da seguimiento a mexicanos detenidos en Dilley

El Gobierno de México informó que mantiene seguimiento puntual a la situación de personas mexicanas detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas. Tras ello, han puesto énfasis en casos de niñas, niños y adolescentes.

La representación consular mantiene comunicación directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para verificar el estado de salud y el acceso a atención médica de los detenidos.

Sobre dos familias que estuvieron en el centro y cuyos menores enfermaron durante su confinamiento, se confirmó que el Consulado General en San Antonio, junto con otros consulados, mantiene contacto con los padres y sus representantes legales para brindar acompañamiento y apoyo consular.

Personal consular realizó una visita a las instalaciones en Dilley, donde entrevistó a personas mexicanas detenidas. De acuerdo con la verificación, reciben atención médica diaria y cuentan con acceso a atención psicológica. También se confirmó que tienen disponibles los números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), los cuales están exhibidos dentro del centro.

Además, la Subsecretaría para América del Norte solicitó información puntual por canales diplomáticos sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas. La Embajada de México en Estados Unidos también mantiene seguimiento con autoridades centrales estadounidenses.

Asimismo, el Gobierno de México reiteró que el bienestar y los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior son una prioridad. Por último, aseguraron que continuarán brindando asistencia y protección consular conforme al marco jurídico vigente.

