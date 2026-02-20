Gobierno da seguimiento a mexicanos detenidos en centro migratorio de Texas
El centro de procesamiento migratorio de Dilley, Texas, ha sido señalado recientemente por casos de familias detenidas, incluidos menores de edad que enfermaron durante su confinamiento. La situación involucra a personas mexicanas bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos.
Ante estos hechos, el Gobierno de México, a través del Consulado General de México en San Antonio, la Embajada de México en Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), activó acciones de seguimiento y asistencia consular para verificar el estado de salud y condiciones de atención de los connacionales.
Gobierno de México da seguimiento a mexicanos detenidos en Dilley
El Gobierno de México informó que mantiene seguimiento puntual a la situación de personas mexicanas detenidas en el centro migratorio de Dilley, Texas. Tras ello, han puesto énfasis en casos de niñas, niños y adolescentes.
La representación consular mantiene comunicación directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para verificar el estado de salud y el acceso a atención médica de los detenidos.
Sobre dos familias que estuvieron en el centro y cuyos menores enfermaron durante su confinamiento, se confirmó que el Consulado General en San Antonio, junto con otros consulados, mantiene contacto con los padres y sus representantes legales para brindar acompañamiento y apoyo consular.
Personal consular realizó una visita a las instalaciones en Dilley, donde entrevistó a personas mexicanas detenidas. De acuerdo con la verificación, reciben atención médica diaria y cuentan con acceso a atención psicológica. También se confirmó que tienen disponibles los números de emergencia del consulado y del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), los cuales están exhibidos dentro del centro.
Además, la Subsecretaría para América del Norte solicitó información puntual por canales diplomáticos sobre la situación general del centro y de las familias mexicanas. La Embajada de México en Estados Unidos también mantiene seguimiento con autoridades centrales estadounidenses.
Asimismo, el Gobierno de México reiteró que el bienestar y los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior son una prioridad. Por último, aseguraron que continuarán brindando asistencia y protección consular conforme al marco jurídico vigente.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.