Sheinbaum destaca soberanía e independencia del país en aniversario del Ejército mexicano

Foto: Defensa de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por el 113 Aniversario del Ejército Mexicano en Oriental, Puebla, donde afirmó que las Fuerzas Armadas garantizan la independencia y soberanía del país.

El acto se realizó en el Predio “La Célula” y contó con la presencia de mandos militares y autoridades federales, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Ejército Mexicano es garantía de soberanía: Sheinbaum

Durante su discurso, la mandataria señaló que en un contexto internacional complejo, las Fuerzas Armadas aseguran que México pueda decidir su destino sin imposiciones externas.

“El Ejército Mexicano es la consecuencia de un origen profundamente ligado a la voluntad popular. Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”

Además, destacó que el Ejército Mexicano no sólo protege fronteras, sino que participa en la construcción de hospitales, aeropuertos y obras ferroviarias, además de apoyar a la población en emergencias mediante el Plan DN-III-E.

También reconoció el papel de las mujeres en la institución, desde las soldaderas de la Revolución hasta oficiales de alto rango en la actualidad.

“Como primera mujer presidenta, es imprescindible reconocer el lugar que ocupan hoy las mujeres en el Ejército Mexicano, en las Fuerzas Armadas. Desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango en la actualidad, la presencia femenina ha sido decisiva”, agregó.

Resultados en seguridad y Guardia Nacional

El general Trevilla Trejo refrendó el compromiso de consolidar a la Guardia Nacional como eje de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Informó que, en la actual administración, se han:

Detenido a 32 mil personas por delitos de alto impacto

Asegurado más de 18 mil armas

Incautado 160 toneladas de drogas

Desmantelado alrededor de 2 mil laboratorios de metanfetaminas

Asimismo, recordó que el Ejército implementó el Plan DN-III-E desde 1966 para auxiliar a la población en casos de desastre.

Durante la ceremonia se entregaron condecoraciones por retiro, servicios distinguidos y menciones honoríficas a personal destacado.

El Gobierno federal reiteró que las Fuerzas Armadas continuarán participando en tareas de seguridad y desarrollo nacional.