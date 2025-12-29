Anuncian plan social y ambiental, tras finalización de huelga de Cananea

GENERANDO AUDIO...

En la mañanera se informó sobre acciones por Cananea. Foto: Especial

La huelga de Cananea, iniciada en 2007, llegó a su fin tras 18 años. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el cierre del conflicto avanza junto con un plan integral que mezcla justicia social y acciones ambientales, además del inicio de pagos de indemnizaciones a mineros, viudas y familias.

Rodríguez explicó que, desde hace unos días, las indemnizaciones se están cubriendo de manera directa, una por una, y subrayó que el caso “no se trata sólo de recursos”, sino de un asunto de dignidad.

¿Qué detonó el plan y quién participó?

La secretaria de Gobernación informó que el trabajo ha sido coordinado entre autoridades federales y estatales, tanto por el conflicto laboral como por los daños derivados del derrame en el Río Sonora (2014).

También recordó que en noviembre del año pasado el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, acudió a la Secretaría de Gobernación acompañado por líderes sindicales y mineros de la sección 65 de Cananea, para solicitar una salida al conflicto con la empresa Grupo México.

Según la funcionaria, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó encontrar soluciones, con participación de dependencias del gobierno federal, principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Plan de Justicia para Cananea: los 5 ejes

Rodríguez señaló que en julio de 2021 se puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, con cinco ejes:

Trabajo digno

Atención médica y medicamentos gratuitos

Mejoramiento urbano

Bienestar

Salud ambiental y derecho al agua

En lo ambiental: diagnóstico desde febrero y acciones “en breve”

Sobre la problemática ambiental, indicó que desde febrero de este año comenzó un diagnóstico para retomar demandas comunitarias y fortalecer la restauración, el saneamiento y la mejora de servicios de salud en la zona del Río Sonora.

En estas tareas participan el Gobierno estatal, Semarnat, Conagua e IMSS Bienestar. La secretaria agregó que se atiende la relación con comunidades y que la labor especializada iniciará en breve.

El fondo: 2,222.6 mdp y así se reparte

Para concretar los avances, se integró un fondo con aportaciones de:

70% : Grupo México

: Grupo México 22% : Gobierno de México

: Gobierno de México 8%: Gobierno de Sonora

El acuerdo contempla:

Grupo México: 1,500 mdp , más 59 mdp depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019

, más depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Gobierno federal: 483.6 mdp

Estado de Sonora: 180 mdp

Total: 2,222.6 mdp para un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social.

¿Qué incluye el plan integral?

Justicia ambiental

Mecanismos de restauración del afluente

Estudios para determinar la extensión de daños en suelos y sedimentos

Acciones de saneamiento de suelo contaminado

Agua

Fortalecimiento del monitoreo de calidad del agua del Río Sonora

Centro de visualización de calidad del agua en tiempo real

Nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noroeste

Construcción de 16 plantas potabilizadoras

Instalación de 16 sistemas de desinfección

Adecuaciones en cuatro potabilizadoras ya en operación

Salud

IMSS Bienestar mejorará infraestructura y equipamiento

El hospital comunitario en Ures se transformará en Hospital Regional con: 60 camas 21 consultorios de especialidad Área de atención intensiva para evitar traslados Centro para la salud renal con servicios de necrología Seis sillones de hemodiálisis Laboratorio especializado de metales pesados y toxicología

se transformará en con: El hospital actual se convertirá en albergue para familiares de pacientes hospitalizados

“Hecho histórico”, dice Gobernación

Rodríguez reiteró que el cierre del conflicto representa el fin de 18 años de lucha y lo calificó como un hecho histórico. También destacó la voluntad de la Presidenta Claudia Sheinbaum para, dijo, no abandonar a los trabajadores y sus familias, y para mantener el enfoque en derechos laborales y ambientales.