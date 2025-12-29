Anuncian plan social y ambiental, tras finalización de huelga de Cananea
La huelga de Cananea, iniciada en 2007, llegó a su fin tras 18 años. De acuerdo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el cierre del conflicto avanza junto con un plan integral que mezcla justicia social y acciones ambientales, además del inicio de pagos de indemnizaciones a mineros, viudas y familias.
Rodríguez explicó que, desde hace unos días, las indemnizaciones se están cubriendo de manera directa, una por una, y subrayó que el caso “no se trata sólo de recursos”, sino de un asunto de dignidad.
¿Qué detonó el plan y quién participó?
La secretaria de Gobernación informó que el trabajo ha sido coordinado entre autoridades federales y estatales, tanto por el conflicto laboral como por los daños derivados del derrame en el Río Sonora (2014).
También recordó que en noviembre del año pasado el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, acudió a la Secretaría de Gobernación acompañado por líderes sindicales y mineros de la sección 65 de Cananea, para solicitar una salida al conflicto con la empresa Grupo México.
Según la funcionaria, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó encontrar soluciones, con participación de dependencias del gobierno federal, principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Plan de Justicia para Cananea: los 5 ejes
Rodríguez señaló que en julio de 2021 se puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, con cinco ejes:
- Trabajo digno
- Atención médica y medicamentos gratuitos
- Mejoramiento urbano
- Bienestar
- Salud ambiental y derecho al agua
En lo ambiental: diagnóstico desde febrero y acciones “en breve”
Sobre la problemática ambiental, indicó que desde febrero de este año comenzó un diagnóstico para retomar demandas comunitarias y fortalecer la restauración, el saneamiento y la mejora de servicios de salud en la zona del Río Sonora.
En estas tareas participan el Gobierno estatal, Semarnat, Conagua e IMSS Bienestar. La secretaria agregó que se atiende la relación con comunidades y que la labor especializada iniciará en breve.
El fondo: 2,222.6 mdp y así se reparte
Para concretar los avances, se integró un fondo con aportaciones de:
- 70%: Grupo México
- 22%: Gobierno de México
- 8%: Gobierno de Sonora
El acuerdo contempla:
- Grupo México: 1,500 mdp, más 59 mdp depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019
- Gobierno federal: 483.6 mdp
- Estado de Sonora: 180 mdp
Total: 2,222.6 mdp para un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social.
¿Qué incluye el plan integral?
Justicia ambiental
- Mecanismos de restauración del afluente
- Estudios para determinar la extensión de daños en suelos y sedimentos
- Acciones de saneamiento de suelo contaminado
Agua
- Fortalecimiento del monitoreo de calidad del agua del Río Sonora
- Centro de visualización de calidad del agua en tiempo real
- Nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noroeste
- Construcción de 16 plantas potabilizadoras
- Instalación de 16 sistemas de desinfección
- Adecuaciones en cuatro potabilizadoras ya en operación
Salud
- IMSS Bienestar mejorará infraestructura y equipamiento
- El hospital comunitario en Ures se transformará en Hospital Regional con:
- 60 camas
- 21 consultorios de especialidad
- Área de atención intensiva para evitar traslados
- Centro para la salud renal con servicios de necrología
- Seis sillones de hemodiálisis
- Laboratorio especializado de metales pesados y toxicología
- El hospital actual se convertirá en albergue para familiares de pacientes hospitalizados
“Hecho histórico”, dice Gobernación
Rodríguez reiteró que el cierre del conflicto representa el fin de 18 años de lucha y lo calificó como un hecho histórico. También destacó la voluntad de la Presidenta Claudia Sheinbaum para, dijo, no abandonar a los trabajadores y sus familias, y para mantener el enfoque en derechos laborales y ambientales.