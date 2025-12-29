Salario mínimo 2026: quiénes reciben aumento automático

GENERANDO AUDIO...

El incremento anual al salario mínimo en México suele generar una duda recurrente entre la base trabajadora: si el salario mínimo sube, ¿mi sueldo debe aumentar en la misma proporción? La respuesta corta es no necesariamente, y la explicación está en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con especialistas de la IBERO, los aumentos salariales que reciben la mayoría de los trabajadores no están ligados directamente al salario mínimo, sino a negociaciones contractuales y a la inflación esperada.

Salario mínimo vs. aumentos salariales

Empresas y sindicatos revisan los contratos colectivos para definir incrementos salariales y de prestaciones. Estos ajustes suelen basarse en la inflación proyectada, no en el aumento que determina el gobierno para el Salario Mínimo General (SMG).

Por ejemplo, mientras algunos sindicatos han solicitado aumentos cercanos al 7% para 2026, el salario mínimo tendrá un incremento del 13%, lo que genera una diferencia.

¿Qué es el salario mínimo según la ley?

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 90, establece que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir una persona trabajadora por una jornada laboral, y debe ser suficiente para cubrir necesidades básicas y garantizar condiciones dignas.

La legislación reconoce dos tipos de salario mínimo:

Salario Mínimo General , fijado por la CONASAMI

, fijado por la Salario Mínimo Profesional, aplicable a oficios, profesiones y actividades específicas

¿Por qué no todos reciben el mismo aumento?

El punto clave es que solo quienes ganan el salario mínimo están directamente protegidos por los incrementos fijados por la CONASAMI. Si una persona percibe un sueldo superior al salario mínimo, su ingreso ya no está sujeto a los aumentos automáticos del SMG.

Por ejemplo, si el salario mínimo en 2026 será de 315.04 pesos diarios y un trabajador gana 316 pesos, su sueldo ya no se considera salario mínimo, aunque la diferencia sea mínima.

