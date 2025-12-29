GENERANDO AUDIO...

Foto: Genaro Zepeda

La cuarta semana de diciembre, y última completa del 2025, registró 327 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado con mayor número de denuncias por este delito fue Guanajuato, con 27.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 89 homicidios, de los cuales 33 ocurrieron el sábado 27 de diciembre y 56 el domingo 28 de diciembre.

Cifra de asesinatos por semana en México

En la cuarta semana de diciembre de 2025, la SSPC reportó 327 asesinatos, lo que representa una disminución de 2.10%, respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 364 delitos de este tipo en el país.

Del lunes 22 de diciembre al domingo 28 de diciembre, el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Guanajuato: 27 homicidios

Homicidios por día y estados con más denuncias

22 de diciembre

Sinaloa: 9

Michoacán: 6

Guanajuato: 4

23 de diciembre

Sinaloa: 7

Guanajuato: 6

Michoacán: 5

24 de diciembre

Chihuahua: 6

Jalisco: 5

Guanajuato: 2

25 de diciembre

Chihuahua: 7

Colima: 6

Guanajuato: 4

26 de diciembre

Baja California: 6

Guerrero: 5

Guanajuato: 2

27 de diciembre

Guanajuato: 4

Michoacán: 4

Morelos: 4

28 de diciembre

Baja California: 7

Guanajuato: 6

Jalisco: 5

Total en la semana: 327

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se contabilizan 31 mil 596 homicidios, aproximadamente.

Guanajuato vive domingo violento

Una jornada de violencia dejó un saldo de siete personas muertas y, al menos, once lesionadas tras ataques armados registrados el domingo 28 de diciembre en los municipios de Pénjamo e Irapuato, Guanajuato.

En Pénjamo, un ataque en una tortillería ubicada en la zona centro, en la calle Manuel Doblado, esquina con Zaragoza, dejó tres personas lesionadas, dos hombres y una mujer, luego de dos sujetos armados en motocicleta dispararon de manera directa contra el establecimiento.

Ya por la noche, también en Pénjamo, una agresión armada ocurrida en el exterior del Templo de la Sangrada Familia, en la colonia El Huarapo, durante el desarrollo de la fiesta patronal, dejó una persona sin vida y otra más lesionada.

En Irapuato, un ataque de carnicería de la comunidad de Arandas dejó como saldo una persona asesinada y otra privada de la libertad.

Otro homicidio se registró en la comunidad Tomelopitos, donde un hombre identificado como José Javier, alias el “Shocker”, fue asesinado a balazos cerca de un campo de futbol.

El ataque de mayor impacto ocurrió en la colonia Los Presidentes, en Irapuato, donde una agresión directa dejó un saldo definido de cuatro personas muertas y dos lesionadas.