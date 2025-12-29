GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Marina (Semar) informó que han sido recuperados los 13 cuerpos de las personas fallecidas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, mientras continúan las labores de investigación.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, presentó un informe sobre el avance de las acciones de rescate, atención médica e investigaciones derivadas del accidente registrado en la Línea Z, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos.

El funcionario precisó que el siniestro ocurrió cuando cuatro vagones del convoy se salieron de las vías, concentrándose los mayores daños en los dos primeros.

Daños en los vagones del Tren Interoceánico

El almirante Morales Ángeles explicó que el primer vagón se deslizó hacia un talud con una profundidad aproximada de 6.4 a 6.5 metros, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido. Los otros dos vagones permanecieron sobre las vías con afectaciones menores.

Indicó que las labores de rescate continúan bajo estrictas medidas de seguridad, con la participación de personal especializado, a fin de recuperar el último cuerpo sin poner en riesgo a los equipos de emergencia.

Víctimas y personas atendidas tras el accidente

De acuerdo con el reporte presentado, en el tren viajaban 250 personas. Tras el descarrilamiento, nueve fueron atendidas en el sitio, 109 recibieron atención hospitalaria y 44 permanecieron hospitalizadas. El saldo preliminar confirmó el fallecimiento de 13 personas, entre ellas una menor de edad.

El titular de la Semar señaló que, hasta ese momento, se consiguió localizar a 12 de las víctimas mortales, mientras continuaban los trabajos para la recuperación de una más. Más tarde, la información oficial se actualizó al ser recuperada la víctima número 13.

Investigación y cadena de custodia

Morales Ángeles informó mientras tanto, que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía del estado de Oaxaca, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y otras autoridades, llevará a cabo la evaluación técnica del accidente.

Subrayó que toda la evidencia relacionada con el siniestro se encuentra bajo cadena de custodia, incluido el registrador electrónico del tren, conocido como Pulse, el cual funciona como una caja negra ferroviaria.

Caja negra del tren bajo resguardo

El almirante explicó que este dispositivo registra de manera continua información clave sobre la operación del tren, como la velocidad, la posición del acelerador, el uso de los frenos, la dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora.

Detalló que el sistema utiliza memoria resistente a impactos y permitirá reconstruir el comportamiento del convoy previo y durante el descarrilamiento, como parte de las investigaciones oficiales.

Atención inmediata y seguros del Tren Interoceánico

El titular de la Semar indicó también que desde el primer momento del accidente, el personal paramédico que viajaba a bordo del tren brindó auxilio a los pasajeros. Posteriormente, se sumaron ambulancias de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y el Grupo Ferroviario del Sureste.

Añadió que el Tren Interoceánico cuenta con dos pólizas de seguro: una para la atención de pasajeros en casos de emergencia y pérdida de equipaje, y otra que cubre el equipo ferroviario y la infraestructura de la vía.

