El programa Producción para el Bienestar podría terminar para los beneficiarios de 8 estados que no presenten 5 documentos importantes a fin de actualizar sus datos, confirmaron las autoridades.

¿Qué beneficiarios están en riesgo de perder el programa?

De acuerdo con las autoridades, los beneficiarios que deben actualizar su información del padrón del programa en el inicio de 2026 son aquellos que se encuentran en:

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Querétaro

Ciudad de México

Sonora

Zacatecas

Nayarit

Documentos que debes llevar

Para completar el trámite que solicitan las autoridades, es necesario presentar original y copia de los siguientes 5 documentos clave:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

(no mayor a 3 meses) Documento que acredite la titularidad o posesión de la tierra

Coordenadas geográficas de la parcela

Además, durante la actualización también se te solicitará proporcionar:

Número de hectáreas que trabajas

Cultivos

Régimen hídrico

Ciclo agrícola de siembra

La captura se realizará mediante un sistema informático con datos precargados, lo que permitirá agilizar el proceso.

¿Cuándo y dónde actualizar tus datos?

Las personas que no realizaron la actualización en los primeros días de diciembre deberán acudir del 9 al 16 de enero de 2026 a alguna de las siguientes sedes oficiales:

Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura (OREF)

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)

Distrito de Desarrollo Rural (DDR)

El directorio de oficinas está disponible por estado y municipio en el sitio oficial de la Secretaría de Agricultura.

¿Qué pasa si no actualizas tu información?

Las autoridades advirtieron que quien no actualice su información no recibirá el apoyo anual, programado para abril de 2026.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la actualización del padrón del programa es que los apoyos lleguen a quienes realmente trabajan y hacen producir el campo y, con ello, fortalecer la soberanía alimentaria y el bienestar de los derechohabientes.

