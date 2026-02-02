Segob llama a la gobernabilidad a través de la coordinación institucional y atención a conflictos mediante diálogo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expuso ante diputados de Morena que la gobernabilidad del país, así como la estabilidad, eficacia y legitimidad del sistema político, únicamente se mantendrán mediante la atención a conflictos, coordinación interinstitucional y políticas de diálogo.

Durante su participación en la 4ª Reunión Plenaria del grupo parlamentario, señaló que la labor de la Secretaría se centra en la atención de problemáticas sociales antes de que escalen, con el uso del diálogo como herramienta principal y la coordinación con gobiernos estatales y municipales.

Agregó que la dependencia a su cargo interviene en conflictos sociales, políticos y agrarios, y mencionó acciones en Cananea, Sonora, relacionadas con un conflicto laboral de larga duración; en la región triqui de Oaxaca, donde se atendió violencia intercomunitaria y desplazamiento de familias; y en comunidades con disputas agrarias donde se establecieron mesas de trabajo para facilitar retornos y acuerdos.

En materia de seguridad, explicó que la Segob coordina el eje de Atención a las Causas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad en 61 municipios prioritarios, con la participación de diversas dependencias federales, estatales y municipales. Reportó millones de atenciones directas a población mediante brigadas, jornadas comunitarias y programas sociales focalizados.

También informó sobre la instalación de Consejos de Paz y Justicia Cívica en entidades y municipios, así como comités comunitarios para mediación de conflictos vecinales. Añadió que, con la Sedena, el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido el retiro voluntario de miles de armas de fuego y granadas.

Respecto a política social, mencionó la operación del Tianguis del Bienestar, mediante el cual se han entregado bienes decomisados a familias en situación de vulnerabilidad en distintos estados.

En derechos humanos, sostuvo que se da seguimiento a resoluciones de organismos internacionales, acuerdos de solución amistosa y medidas de reparación a víctimas. Asimismo, señaló avances en la modernización del sistema de identidad, con la CURP como documento oficial y la incorporación de registros biométricos, además de la emisión de actas de nacimiento en línea.

Sobre atención a emergencias, dijo que se desplegaron acciones tras un accidente del tren interoceánico, con apoyo médico, psicológico y jurídico a víctimas y familiares.

En el tema migratorio, señaló que la Estrategia Nacional de Repatriación “México Te Abraza” opera centros de atención para personas retornadas de Estados Unidos, donde se brinda alojamiento y diversos servicios.

En el ámbito legislativo, Rodríguez planteó como pendientes reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la reforma electoral, e indicó que esta última se ha nutrido de foros y audiencias públicas realizadas en distintas entidades y con comunidades en el extranjero.

