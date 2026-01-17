Claudia Sheinbaum sostiene reunión con economistas; hablan sobre “crecimiento”

GENERANDO AUDIO...

Dialogaron sobre la “fortaleza” de la economía. Foto: Gobierno de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con economistas y su gabinete para hablar sobre el crecimiento de la economía mexicana, en un contexto donde se acerca la renovación del T-MEC.

Este 17 de enero, las redes sociales de la presidenta publicaron que se reunió con economistas y miembros de su gabinete “para conversar sobre el crecimiento y fortaleza económica de México”.

Dicho encuentro tuvo lugar en el Salón de Retratos de Palacio Nacional, según se puede identificar en las imágenes difundidas. Entre las y los asistentes, destacan el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Aún no hay información exacta los temas abordados en la reunión entre Claudia Sheinbaum y los economistas. Sin embargo, ocurre en un marco donde se aproxima la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Revisión del T-MEC

Durante el pasado 15 de enero, Marcelo Ebrard resaltó que los equipos de negociación de los tres países ya trabajan en la revisión, cuyo plazo concluye el 1 de julio.

El Gobierno de México busca mantener, consolidar y fortalecer el tratado comercial, según explicó. Sin embargo, buscan ajustes para que el acuerdo sea más claro, ágil y funcional para las empresas de la región.

En la revisión del T-MEC, México busca los siguientes acuerdos:

Mantener al T-MEC como objetivo estratégico

Fortalecer el sistema de solución de controversias

Reciprocidad o paridad en mecanismos

Consolidar y fortalecer el tratado para reducir la incertidumbre en su aplicación

Marcelo Ebrard resaltó que empresas de los tres países han manifestado su preocupación por una incertidumbre en la aplicación del tratado.

Cabe destacar que el presidente Donald Trump recientemente aseguró que Estados Unidos no necesita del T-MEC, al que calificó de “irrelevante”.

