Detienen en Hidalgo a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

En el estado de Hidalgo, autoridades federales detuvieron a uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), como resultado de una operación conjunta y de la colaboración binacional entre México y Estados Unidos.

La detención se realizó en el municipio de Pachuca y contó con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

El sujeto cuenta con una notificación roja emitida por INTERPOL y es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por diversos delitos graves.

Delitos por los que era buscado en Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial, el detenido está vinculado con el homicidio de una mujer ocurrido en 2016 en Carolina del Norte. Además, es requerido por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

En 2017, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, por quien se ofrecía una recompensa para lograr su captura.

Operativo en Pachuca

Derivado del intercambio de información entre autoridades de ambos países, se identificó que Pachuca era la zona donde residía el prófugo. A partir de ello, se implementaron acciones de vigilancia en distintos puntos del municipio.

Durante recorridos de seguridad, los agentes detectaron a un hombre que coincidía con las características del fugitivo. Tras corroborar su identidad, se procedió a su detención conforme a los protocolos establecidos.

Puesto a disposición del Ministerio Público

Al momento de su captura, al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y el proceso a seguir.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación internacional para localizar y detener a personas generadoras de violencia que son requeridas por la justicia en otros países.

