Protección Civil alerta por lluvias, viento y posibles nevadas este fin de semana

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Ante la persistencia de bajas temperaturas en gran parte del país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a extremar precauciones por los efectos del Frente Frío Número 29, que provocará ambiente muy frío a gélido, lluvias intensas y fuertes vientos.

La CNPC, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que mantiene activa una estrategia de respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno para atender los efectos del sistema frontal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío ingresará al país este sábado y domingo, interactuando con una masa de aire polar, lo que ocasionará un marcado descenso de temperatura en la mayor parte del territorio nacional.

Lluvias intensas, vientos fuertes y posible nieve

El fenómeno meteorológico provocará lluvias fuertes a intensas principalmente en Veracruz, Chiapas y Tabasco, además de precipitaciones relevantes en el noreste y oriente del país.

También existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Asimismo, se prevé un evento de “Norte” con rachas de viento intensas en el litoral del Golfo de México, que se extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, la CNPC exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia y reforzar las medidas de autocuidado, como:

Usar ropa en capas para conservar el calor corporal.

para conservar el calor corporal. Proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas .

. Mantener una adecuada ventilación en viviendas donde se utilicen calentadores, leña o braceros, y apagarlos antes de dormir, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Precauciones en carreteras y zonas abiertas

Protección Civil recomendó a los conductores extremar precauciones en carreteras, ya que la combinación de lluvias, bancos de niebla y posible congelamiento del asfalto reduce la visibilidad y el control del vehículo. Se aconseja disminuir la velocidad y encender luces cuando las condiciones lo ameriten.

Además, pidió a la población mantenerse alejada de estructuras endebles, árboles y cableado eléctrico, que podrían colapsar debido a las fuertes rachas de viento.

La CNPC reiteró que la prevención es fundamental e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.