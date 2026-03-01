Arriba a Veracruz el USS Wichita para reabastecimiento logístico

GENERANDO AUDIO...

El buque USS Wichita (LCS-13), perteneciente a la United States Navy, arribó este sábado 28 de febrero al puerto de Veracruz para realizar una visita de reabastecimiento logístico, como parte de sus operaciones regulares, así lo informó la Secretaría de Marina (Semar).

La embarcación, identificada como un Littoral Combat Ship (LCS), efectuará maniobras de abastecimiento y actividades operativas durante su estancia en territorio mexicano.

Visita logística en puerto mexicano

El arribo del USS Wichita (LCS-13) responde a una escala técnica destinada al reabastecimiento de insumos y logística, sin que se haya informado de ejercicios militares conjuntos o actividades adicionales.

El puerto de Veracruz es uno de los principales puntos estratégicos del Golfo de México y con frecuencia recibe embarcaciones internacionales para escalas técnicas.

¿Qué es el USS Wichita?

El USS Wichita es un buque de combate litoral diseñado para operar en zonas costeras y realizar misiones de patrullaje, vigilancia y apoyo logístico. Forma parte de la flota activa de la Marina estadounidense.

La visita se enmarca dentro de los procedimientos habituales de cooperación y tránsito marítimo internacional.