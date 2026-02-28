Tras ataques de EE. UU. e Israel a Irán, México hace este llamado

GENERANDO AUDIO...

El cierre del espacio aéreo en Irán, informado por la Embajada de México en Irán, derivó en un llamado dirigido a connacionales mexicanos para mantenerse en contacto con autoridades diplomáticas y aerolíneas ante la situación registrada en el país tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

La representación diplomática mexicana indicó que autoridades de Irán decidieron suspender operaciones aéreas hasta nuevo aviso, luego de los acontecimientos recientes en la región. A través de un mensaje oficial, solicitó a las personas mexicanas que permanecen en territorio iraní mantenerse atentas a la información oficial y establecer comunicación directa en caso de emergencia.

Embajada de México en Irán emite aviso a connacionales mexicanos

La Embajada de México en Irán informó que el cierre del espacio aéreo puede afectar vuelos comerciales programados, por lo que recomendó a los viajeros confirmar el estatus de sus itinerarios con las aerolíneas correspondientes.

Asimismo, puso a disposición canales de atención consular, incluyendo un número telefónico y correo electrónico para atender solicitudes de asistencia. La sede diplomática señaló que permanece atenta al desarrollo de los hechos y mantiene seguimiento permanente de la situación.

De acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas, el personal diplomático continúa en contacto con la comunidad mexicana registrada en el país para brindar orientación y apoyo consular si fuera necesario.

SRE recomienda evitar viajes a Irán por situación en Medio Oriente

Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene monitoreo sobre los acontecimientos en la región del Medio Oriente y reiteró el llamado a evitar viajes hacia Irán e Israel debido a las condiciones actuales.

La dependencia indicó que, hasta el momento, no se han recibido solicitudes de apoyo consular por parte de mexicanos que se encuentren en territorio iraní. También señaló que las embajadas mexicanas en la zona permanecen operando y disponibles para atender cualquier eventualidad.

Autoridades consulares exhortaron a seguir las indicaciones locales y mantener comunicación directa con las representaciones diplomáticas en caso de requerir asistencia.

