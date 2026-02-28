FGR aprehende a contador de Emilio Lozoya por presunta evasión de ISR

GENERANDO AUDIO...

Foto: FGJ

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 28 de febrero la aprehensión de Jorge Yáñez Polo, quien se desempeñó como contador personal de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por hechos relacionados con presunta evasión fiscal.

Yáñez Polo fue identificado como una figura de confianza del matrimonio Lozoya-Eckes, al encargarse de la gestión de sus finanzas personales y de sus empresas, a través del despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., del cual es propietario.

Imputación por más de 28 millones de pesos en ISR

De acuerdo con la información oficial, los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre 2014 y 2018, periodo en el que presuntamente evadió el pago de 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Las conductas señaladas se ubican durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Vínculos empresariales y caso Odebrecht

Además de su labor como contador, Jorge Yáñez Polo fungió como apoderado de Yacani, empresa vinculada a Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, quien fue señalada en investigaciones por triangulación de recursos relacionados con los casos Odebrecht y AHMSA.

El excontador también figura como accionista en 19 empresas, y en al menos una de ellas aparece como órgano de vigilancia y apoderado legal.

La detención se suma a las investigaciones en curso relacionadas con la red financiera del exdirector de PEMEX, en el marco de los casos de presunta corrupción y desvío de recursos vinculados a la constructora brasileña y a la empresa siderúrgica.

