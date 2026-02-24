Así ha cambiado la Bandera de México a lo largo de la historia

GENERANDO AUDIO...

Bandera de México. Foto: Cuartoscuro

El diseño de la Bandera Nacional actual es resultado de un proceso que se desarrolló a lo largo de la historia de México. El Gobierno de México reconoce cuatro banderas principales, cada una relacionada con momentos específicos del país y cuyos elementos dan cuenta de los acontecimientos que marcaron cada etapa.

No obstante, en la Cronología de la Bandera del Gobierno de México se reconocen un total de 18 banderas históricas. Esto incluye todos los diseños que han representado a la nación en diferentes etapas históricas, desde el periodo independentista hasta la bandera actual.

Cuatro banderas oficiales principales

En términos populares y educativos suele decirse que México ha tenido 4 banderas oficiales principales, que marcaron las etapas más importantes de su desarrollo como nación (Independencia, República, Imperio y Estado moderno).

La que es considerada como la primera Bandera mexicana es el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que portó el cura Miguel Hidalgo durante el Grito de Dolores. Historiadores señalan que su relevancia radica en que se convirtió en símbolo insurgente durante la lucha por la Independencia.

Foto: Gobierno de México.

Tras la consumación del movimiento independentista, en 1821, el gobierno de Agustín de Iturbide adoptó la Bandera tricolor del Primer Imperio Mexicano. Este lábaro es considerado la Segunda Bandera Nacional, aunque algunos registros la refieren como la primera. En su diseño ya aparecían los colores verde, blanco y rojo, así como el águila posada sobre un nopal al centro, acompañada por la corona imperial.

Foto: Gobierno de México.

También se identifica como Segunda Bandera Nacional la que utilizó Benito Juárez al restaurar la República, con modificaciones en el escudo nacional.

La Tercera Bandera Nacional fue la que se utilizó durante el Imperio de Maximiliano I de México. Su diseño incluyó cambios en las proporciones y la incorporación de cuatro águilas coronadas en las esquinas, con una imagen que retomaba elementos del Escudo Imperial Francés. Este modelo permaneció vigente hasta 1867.

Foto: Gobierno de México.

Finalmente, en 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, se adoptó por decreto la Cuarta Bandera Nacional, que es la que se mantiene en la actualidad. Su diseño fue confirmado mediante la ley del 24 de febrero de 1984 y establece que el escudo nacional aparece en ambos lados del lábaro.

Foto: Gobierno de México.

18 banderas oficiales en la Cronología de la Bandera del Gobierno de México

Con base en registros históricos y en la cronología difundida por el Gobierno de México, se reconocen 18 banderas históricas que han representado distintos momentos políticos del país, desde la Independencia hasta la etapa contemporánea.

Estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe Bandera Cruz de Borgoña o de San Andrés de las Tres Villas. Bandera del Ejército Trigarante. Bandera del Imperio de Iturbide Bandera Batallón Tres Villas. Bandera del Primer Batallón Ligero de Jalisco. Estandarte mexicano capturado en la guerra entre México y Estados Unidos. Bandera del Batallón San Blas. Bandera Batallón Permanente de Cazadores de la Guardia de su Alteza Serenísima. Cazadores de Galeana. Bandera Segundo Imperio de Maximiliano. Bandera Segundo Batallón de Cazadores Bandera de la No-reelección. Bandera utilizada por el presidente Francisco I. Madero. Bandera del Ejército Constitucionalista. Bandera de Cuerpo de Ejército del Norte, Jefe Supremo General Francisco Villa. Bandera Nacional postrevolucionaria. Bandera Actual

