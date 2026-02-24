Día de la Bandera: qué significan el verde, blanco y rojo y el águila devorando una serpiente

GENERANDO AUDIO...

El significado de los colores se cambió dos veces. Foto: Cuartoscuro.

Cada 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera en México, debido a relevancia histórica y al significado de sus elementos: el verde, blanco y rojo, así como el águila devorando a una serpiente.

La bandera mexicana es un símbolo “unificador” que representa el espíritu de la unidad, el valor y el patriotismo, de acuerdo con el Gobierno de México.

Además, “es una expresión auténtica de nuestros orígenes, así como del deseo de fortalecer el sentido de identidad nacional, como país independiente y soberano”.

¿Cuándo se promulgó el Día de la Bandera?

Esta fecha quedó establecida el 24 de febrero de 1934, en los últimos meses de Abelardo Rodríguez Luján como presidente.

Sin embargo, la conmemoración nacional fue reconocida oficialmente hasta 1940, por decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas, de acuerdo con el Gobierno de México.

La bandera mexicana se creó en 1821, cuando Agustín de Iturbide declaró la Independencia de México. En la declaración del plan de Iguala, Agustín de Iturbide portó la bandera trigarante (verde, blanca y rojo), pero en franjas diagonales.

¿Qué significa el águila devorando a una serpiente?

El águila posada sobre un nopal devorando una serpiente simboliza el origen mítico de México-Tenochtitlán. Según la tradición, los mexicas vieron al águila con la serpiente sobre el lago, lo que interpretaron como una señal para fundar su ciudad en ese sitio.

El Escudo Nacional muestra aspectos importantes de la geografía y biodiversidad del país: el águila real, la serpiente de cascabel, el nopal, la peña y el lago.

Los colores de la bandera

El verde, blanco y rojo de la bandera mexicana tuvieron un primer significado por la independencia, según el Gobierno de México.

Blanco: representaba la religión católica

Verde: la independencia de México ante España

Rojo: Igualdad y unión de los mexicanos con los españoles y las castas

Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el gobierno de Benito Juárez cambió el significado de los colores. Así lo hizo para separar al Estado de la Iglesia y conformar una Nación laica.

De esa forma, los tres colores adquirieron los siguientes significados:

Verde: Esperanza

Blanco: Unidad

Rojo: Sangre de los héroes nacionales

Cambios en la bandera a lo largo de los años

En 1823, el Congreso Constituyente instauró oficialmente la Bandera Nacional. Con ello, conservó sus colores de origen, aunque hubo otros cambios.

Sin embargo, se quitó la corona imperial del águila y se agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino, de acuerdo con el Ejecutivo.

¿Qué dice la ley sobre el Día de la Bandera?

El 24 de febrero de 1984, entró en vigor la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Dicho ordenamiento amplía el valor de ese símbolo mexicano.

El artículo 3 especifica el diseño de la bandera, la cual, debe ser “un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo.

Además, fija que “en la franja blanca y al centro, tiene el Escudo Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja.

De igual forma, el artículo 10 señala que el 24 de febrero es el Día de la Bandera. Durante esa fecha, deben transmitirse programas especiales “destinados a difundir la historia y su significado”. Eso incluye jornadas cívicas de “conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional”.

Por su parte, el artículo 11 precisa que los inmuebles gubernamentales deben rendir honores a la bandera de forma obligatoria en las siguientes fechas:

24 de febrero (Día de la Bandera).

15 y 16 de septiembre (grito e inicio de la Independencia)

20 de noviembre (Día de la Revolución)

