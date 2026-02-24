¿Dónde regresan a clases y dónde no? Actualización por estado este 24 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Regresan clases tras hechos violentos por muerte del “Mencho”. Foto: Cuartoscuro.

Luego de los hechos violentos que se dieron por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en varios estados del país se decidió la suspensión de actividades escolares, pero para este martes 24 de febrero de 2026, autoridades han informado que regresan a clases los estudiantes de varias entidades.

¿Qué estados regresan a clases este martes 24 de febrero?

Estado de México

La Secretaría de Educación del Estado de México dio a conocer que derivado del seguimiento a las condiciones de seguridad, a partir de este martes 24 de febrero regresan las clases y actividades escolares presenciales con normalidad en sus 125 municipios, en los niveles de educación inicial, básica, media superior y superior.

Nayarit

Igual, la Secretaría de Educación de Nayarit informó que a partir de este martes 24 de febrero regresan las clases en todos los planteles de educación básica, media superior y superior de toda la entidad.

Guanajuato

A través de un video, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que este martes 24 de febrero reinician las actividades escolares en los planteles de la entidad: “Mañana (martes 24 de febrero) nos vemos en las aulas, aquí van a regresar”, dijo.

Foto: Cuartoscuro

Michoacán

Las autoridades educativas de Michoacán informaron que este martes 24 de febrero de 2026 se reanudan las clases en las escuelas e instituciones educativas públicas e incorporadas, en todos los niveles y modalidades.

Sin embargo, indicaron que esta medida no aplicará aún para los planteles ubicados en los siguientes municipios:

Aguililla Coalcomán Chinicuila

Por esto, pidieron a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para recibir información actualizada.

Puebla

La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que a partir de este martes 24 de febrero, se reanudarán las clases presenciales en las instituciones educativas de todos los niveles en el estado. Esto al igual que la Universidad de las Américas y la Universidad Iberoamericana.

Hidalgo

Las autoridades educativas hidalguenses informaron que este martes 24 de febrero se reanudan las actividades presenciales en todos los niveles y modalidades educativas de los 84 municipios de la entidad. Aunque la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no ha informado si se reanudan las actividades en sus planteles.

Foto: Cuartoscuro.

Colima

Desde que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció la suspensión de clases en las escuelas del estado, advirtió que éstas se reanudarían al día siguiente, es decir, este martes 24 de febrero.

Querétaro

A través de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador Mauricio Kuri dio a conocer que las clases regresan en todo Querétaro este martes 24.

Oaxaca

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que este martes 24 inicia paulatinamente la reanudación de las clases en las escuelas de la región del Istmo.

Al respecto, explicaron que el retorno será progresivo, mientras que en las escuelas ubicadas en el municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, las clases se reanudarán hasta nuevo aviso, por lo que pidieron estar atentos a los nuevos avisos.

Foto: Cuartoscuro.

Zacatecas

Las autoridades de Zacatecas informaron que el gobernador David Monreal Ávila instruyó que el martes 24 de febrero, las y los directivos, madres y padres de familia determinen si las clases serán presenciales o virtuales.

Al respecto, Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Educación en la entidad, explicó que seguirán las actividades a distancia en cinco regiones; además, todas las escuelas públicas del estado, de los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como media superior y superior, tendrán la oportunidad de escoger la modalidad en la que desarrollen sus actividades académicas este martes 24.

Baja California

A pesar de que el Tecnológico de Tijuana informó que por las condiciones de la ciudad, suspenderían las actividades académicas y administrativas de manera presencial en su plantel este pasado lunes 23 de febrero, realizándose únicamente en modalidad virtual, no han dado a conocer cuándo regresarán las actividades presenciales.

Jalisco

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación, informó que las clases presenciales en esta entidad regresan hasta este próximo miércoles 25 de febrero en todos los planteles públicos y privados de educación básica, media superior y superior docente a cargo de la dependencia.

Además, las autoridades señalaron que las Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas de Jalisco, retomarán sus actividades académicas presenciales en la misma fecha, así como las actividades programadas en las Comunidades de investigadores y las distintas sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.