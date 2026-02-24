Perfil de Rosalinda González Valencia, esposa del “Mencho” y presunta operadora del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Rosalinda González ha sido ligada a la estructura financiera del CJNG. Foto: Getty

Rosalinda González Valencia, alias la “Jefa” y esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, ha sido identificada por autoridades mexicanas y estadounidenses como presunta integrante de la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), Rosalinda González Valencia fue detenida en 2018 por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Posteriormente, obtuvo su libertad bajo medidas cautelares; sin embargo, en noviembre de 2021 fue reaprehendida por presunto incumplimiento de dichas medidas, conforme a registros judiciales federales.

Sin embargo, Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes salió en libertad la noche del 27 de febrero del 2025, tras pasar tres años en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 en Morelos, donde cumplía una condena de cinco años por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Señalamientos por presuntas operaciones financieras

Autoridades federales han señalado que Rosalinda González Valencia estaría vinculada con empresas presuntamente utilizadas para el manejo de recursos del CJNG. Las investigaciones forman parte de la estrategia del Gobierno federal enfocada en debilitar las estructuras financieras del grupo criminal.

En Estados Unidos (EE.UU.), el Departamento del Tesoro la incluyó en la lista de personas sancionadas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act). Esta designación implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos y empresas de ese país.

Contexto tras la caída del líder del CJNG

Tras la captura y muerte del “Mencho”, autoridades federales han reiterado que continúan abiertas diversas investigaciones contra presuntos integrantes y operadores financieros del CJNG. En ese contexto, el nombre de Rosalinda González Valencia ha sido mencionado en expedientes judiciales relacionados con la estructura del grupo delictivo.

Las autoridades han sostenido que el combate a las finanzas de organizaciones criminales es parte central de la estrategia de seguridad.

