Aumenta el empleo en México, pero 493 mil caen en la informalidad

El empleo creció durante el cuarto trimestre del 2025, lo cual, se debió en parte a un incremento en el trabajo informal durante el mismo periodo, ya que más de 493 mil personas se sumaron a esa condición en comparación con el 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), existieron un total de 32 millones 884 mil 825 personas en la informalidad.

Esa cantidad muestra un incremento de 493 mil 821 personas en el empleo informal durante el último trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024. Eso se traduce a un aumento del 0.6% en la informalidad.

Los datos incluyen a quienes laboran en unidades económicas no registradas, trabajadores sin seguridad social, autoempleados en agricultura de subsistencia y otras modalidades de empleo sin protección laboral.

Estados con más informalidad laboral

Oaxaca (80.1% de toda la población ocupada)

Guerrero (75.7%)

Chiapas (74.9%)

Puebla (72.1%)

Hidalgo (71.3%)

Personas que necesitan más horas de trabajo

En México, existen altos índices de subocupación. Es decir, de personas que tienen la necesidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite, según la definición del Inegi.

Durante el cuarto trimestre del 2025, se registró una población subocupada de 4.1 millones de personas. Sin embargo, esto significó una disminución de 745 mil personas, con respecto al mismo trimestre del 2024.

Estos datos equivalieron al 6.9% de todas las personas ocupadas laboralmente en México, a finales del 2025.

Aumentan las personas con trabajo

Por otra parte, el incremento de la informalidad contribuyó a que subiera el empleo en todo el país, ya que 298 mil 308 personas más estuvieron ocupadas laboralmente en el cuarto trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo, pero del año anterior.

En consecuencia, en todo el país hubo un total de 59 millones 785 mil 854 trabajadores para finales del 2025.

Entidades con más personas ocupadas laboralmente

Estado de México (8 millones 109 mil 477 habitantes)

Ciudad de México (4 millones 897 mil 820)

Jalisco (3 millones 910 mil 391)

Veracruz (3 millones 270 mil 790)

Guanajuato (2 millones 860 mil 356)

En cambio, la cantidad de personas consideradas como población no económicamente activa incrementó en un millón 253 mil 555. Se refiere a habitantes que, por distintas circunstancias, no buscaban activamente un empleo.

En total, se registró un total de 42 millones 134 mil 747 habitantes en dicha condición para el último trimestre del 2025. Representa un aumento de 0.6 puntos porcentuales, con respecto al 2024.

