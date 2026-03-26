Así se vuela al límite en México: maniobras que no perdonan errores

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El entrenamiento aéreo con el helicóptero MD-530F de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) muestra cómo pilotos realizan maniobras de alta precisión en el Estado de México, donde despegan, vuelan a baja altura y operan en zonas sin pista. Las prácticas incluyen recorridos sobre caminos, cerros y áreas abiertas, con ejercicios realizados el 25 de marzo de 2026.

Antes de cada vuelo, elementos de la FAM realizan una revisión de aeronave y preparación de pilotos para asegurar condiciones óptimas. Posteriormente, el helicóptero despega en cuestión de segundos, levantando polvo y reduciendo la visibilidad, lo que incrementa el nivel de dificultad en cada maniobra.

MD-530F de la FAM: maniobras de precisión al límite

El MD-530F es una aeronave compacta y ágil, diseñada para operar en terrenos no preparados. De acuerdo con el teniente Eduardo Bustamante, piloto aviador, este tipo de helicóptero puede llegar a zonas donde otras aeronaves no tienen acceso.

Durante el entrenamiento, los pilotos ejecutan maniobras como:

Vuelos a ras de tierra

Seguimiento de caminos y carreteras

Operaciones cerca de montañas y zonas con polvo

Despegues y aterrizajes sin pista

Las condiciones del terreno, como áreas planas con polvo o elevaciones pequeñas, permiten practicar maniobras que requieren control total en pocos segundos.

En las imágenes también se observa el sobrevuelo en zonas del Estado de México, incluyendo áreas cercanas a Teotihuacán, donde el paisaje cambia entre carreteras, zonas abiertas y sitios emblemáticos.

Entrenamiento real: apoyo aéreo y seguridad

Las prácticas no son simulaciones aisladas. Incluyen ejercicios de intercepción y seguimiento de vehículos, así como apoyo a unidades en tierra. Estas acciones forman parte del entrenamiento operativo real.

Según el teniente Bustamante, el MD-530F también se utiliza para:

Reconocimientos aéreos

Apoyo a fuerzas terrestres

Operaciones contra el narcotráfico

Además, la aeronave puede ser artillada y participar en tareas del Plan DN-III-E, como traslado, evacuaciones y misiones de reconocimiento en situaciones de emergencia.

El entrenamiento busca que cada maniobra se ejecute con precisión, ya que en este tipo de operaciones no hay margen de error.

El uso de este helicóptero permite a la FAM responder en escenarios complejos donde la rapidez y el control son clave.

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