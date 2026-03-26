Detienen en Texas a Bertha Gómez, esposa de exgobernador César Duarte

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Esposa de exgobernador Cesar Duarte. Foto: Cuartoscuro

Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, fue detenida en El Paso, Texas, donde habría sido asegurada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con la información difundida, la esposa de César Duarte Jáquez fue detenida con fines de extradición, presuntamente relacionada con el caso por peculado que enfrenta el exmandatario. Hasta ahora, no se han detallado oficialmente los cargos ni el proceso legal en curso.

Bertha Gómez fue detenida en El Paso, Texas

Gómez Fong se desempeñó como presidenta del DIF Estatal durante la administración de su esposo. Además, había sido señalada previamente por su probable participación en la triangulación de recursos públicos dentro de un esquema financiero investigado por autoridades mexicanas.

La acción fue atribuida a autoridades de Estados Unidos, aunque hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre el avance del procedimiento legal en su contra ni sobre los términos de una posible extradición.

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