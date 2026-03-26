Diputados aprueban reforma sobre “pensiones doradas”; pasa a los Congresos locales

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Se han presentado más de 100 reservas. FOTO: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas“, limitando las jubilaciones de exfuncionarios de entidades como Pemex, CFE y la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ahora, estos exfuncionarios ya no podrán recibir más de 70 mil pesos mensuales, que es aproximadamente la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se estima que esta reforma generará un ahorro anual de cinco mil millones de pesos.

Fueron 363 votos a favor, 64 en contra, 4 de ellos morenistas y 25 abstenciones, con lo que queda aprobado en lo general y particular el dictamen para acabar con las pensiones doradas.

Durante la discusión, legisladores coincidieron en que las pensiones doradas representan un desequilibrio frente a los ingresos de la mayoría de los trabajadores. La diputada de Morena, Elda Esther del Carmen Castillo, señaló: “si a ustedes les cuesta trabajo vivir con 300 mil pesos, cómo un trabajador puede vivir con tres mil pesos mensuales”.

Aunque la oposición votó a favor en lo general, advirtió riesgos en la aplicación de la reforma. La diputada del PAN, Margarita Zavala, afirmó que podría violar el principio de no retroactividad: “la reforma al artículo 127 violenta el derecho humano a la no retroactividad”.

Se presentaron más de 100 reservas; el dictamen pasó a los Congresos locales.

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