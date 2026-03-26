Reducir la seguridad nacional a espionaje, trajo como consecuencia no saber enfrentar a Trump: exdirectores

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Foto: Getty Images

Cinco exdirectores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) criticaron la ausencia de una política que proteja a las instituciones y al propio Estado mexicano.

“El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ‘Es que el Cisen es un nido de espías’ y reducir la seguridad nacional al espionaje es un sinsentido”

Guillermo Valdés / exdirector del Cisen

Así lo dijo Alejandro Alegre durante la presentación del libro “La seguridad nacional en México: Reflexiones y propuestas desde la experiencia”.

“La permanencia del Estado mexicano, su integridad, sus instituciones democráticas… el instrumento, el Centro Nacional de Inteligencia, está en la Secretaría de Seguridad Pública. No es un problema de las personas, es un problema del diseño organizacional, quienes deben de pensar estratégicamente en la seguridad nacional no deben de estar en una dependencia que se encarga de la seguridad pública”

Alejandro Alegre / exdirector del Cisen

En el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), aseguraron que haber desaparecido al Cisen trajo como consecuencia que no exista una estrategia para enfrentar a Donald Trump.

“El que no se previeron amenazas y riesgos como el de tener un presiente antimexicano en la Casa Blanca, y ahorita la respuesta está restringida a la reacción de la presidenta de cabeza fría y no a una estrategia de minimización de daños y una estrategia activa de los intereses mexicanos en Estados Unidos”

Guillermo Valdés / exdirector del Cisen

Y que existan regiones del país penetradas por el crimen y donde se ha desplazado al Estado.

“Permea esta idea de recuperar el control territorial. Hay una parte muy sustancial del país que está dominada por instancias extraestatales de la delincuencia organizada principalmente”

Eduardo Medina Mora / exdirector del Cisen

El primer director del Cisen, Jorge Carrillo Olea, advirtió que hoy el Gabinete de seguridad que se reúne todos los días en Palacio Nacional está reducido a revisar y reaccionar a las noticias del día, pero no a crear estrategias.

“La redacción de un periódico que está analizando que a una señora la atropellaron en Tacubaya y que el policía que llegó a auxiliarla no la auxilió, la robó… es la redacción de un periódico de tercera, además”

Jorge Carrillo Olea / primer director Cisen

Advirtieron que lo que está en juego es la viabilidad del país.

“Lo que se ha perdido es la visión de seguridad nacional y la visión estratégica… la seguridad nacional es la visión estratégica de la viabilidad del proyecto de país”

Jorge Tello / exdirector del Cisen

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