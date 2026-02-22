Los ataques ligados directamente al “Mencho” y al CJNG

GENERANDO AUDIO...

Ataques ligados al “Mencho” y al CJNG. Fotos: Cuartoscuro/DEA

Este domingo 22 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, tras un operativo en Talpa de Allende, en el estado de Jalisco, por lo que ahora también se recuerdan los ataques ligados a él y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal que él lideraba.

Atentado contra Omar García Harfuch

En la mañana del 26 de junio de 2026, Omar García Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sufrió un atentado sobre la avenida Paso de la Reforma, recibiendo tres impactos de bala y sufriendo lesiones por esquirlas.

Un año después, en 2021, el gobierno de Estados Unidos indicó que dos de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, Carlos Andrés Rivera, alias “Firma”, y Francisco Javier Gudino, alias “Gallina”, estuvieron involucrados en el ataque contra el exjefe de la Policía de la CDMX.

Ataque contra Omar García Harfuch. Foto: Cuartoscuro

Asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco

También el 18 de diciembre de 2020 fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, mientras se encontraba en un baño del bar “Distrito 5” de Puerto Vallarta.

Tras su homicidio, el entonces mandatario de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que las investigaciones de las autoridades apuntaban como culpable a quien fuera líder del CJNG en Puerto Vallarta, Carlos Andrés Rivera, alias la “Firma”.

Datos que luego confirmaría el gobierno de Estados Unidos, indicando que trabajaba bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, uno de los hombres más cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

Foto: Especial

Derribamiento de un helicóptero del Ejército y asesinato de Iván Morales

El 1 de mayo de 2025, en el fraccionamiento Las Brisas, en Temixco, Morelos, fue asesinado Iván Morales Corrales, suboficial de la extinta Policía Federal que había sobrevivido a un atentado del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que derribaron un helicóptero del Ejército Mexicano, justo diez años antes, el 1 de mayo de 2015.

Iván Morales habría sido asesinado por órdenes de la organización criminal liderada por el “Mencho”, luego de que testificara en contra de su hijo, Rubén Oseguera González, alias el “Menchito”, para ser sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Tras ser el único sobreviviente del ataque, en 2015 fue condecorado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Iván Morales sobrevivió a ataque del CJNG. Foto: Cuartoscuro.

Nemesio “Mencho” Oseguera, el capo que desafió como pocos al Estado mexicano

Nemesio Oseguera, capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido el domingo por el ejército, desafió como pocos al Estado mexicano para consolidar su poder, con emboscadas a policías, un atentado contra el zar de la seguridad en la capital y hasta el derribo de un helicóptero militar.

Apodado el “Mencho”, de 59 años, era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares. Se lo consideraba el último de los capos al estilo de Joaquín el “Chapo” Guzmán y Ismael “Mayo” Zambada, encarcelados en Estados Unidos.

El “Mencho” nació en Aguililla, un pueblo del estado de Michoacán (oeste), puerta de entrada a una inhóspita zona montañosa, donde los plantíos ilegales de marihuana florecieron cuando él era un niño.

Siendo un joven emigró a Estados Unidos, donde cayó preso por tráfico de heroína y tras cumplir una condena fue deportado. Al regresar a su tierra natal, se unió al cártel del Milenio.

Pero tiempo después, las guerras intestinas de esta organización criminal lo expulsaron de Michoacán. Una parte del cártel del Milenio se alió a los Zetas, una agrupación fundada por exmilitares de élite que impusieron el terror en ese estado y en otras partes del país.

