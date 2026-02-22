Omar García Harfuch reconoce el trabajo del Ejército tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Omar García Harfuch reconoce a Ejército tras muerte del “Mencho”. Foto: Cuartoscuro

Tras confirmarse el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, este domingo 22 de febrero de 2026, luego de una operación militar mexicana, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el trabajo del Ejército Mexicano.

Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó en un comunicado compartido en redes sociales la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el trabajo del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea.

“Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea”, publicó en su cuenta de X citando el comunicado oficial donde se confirmó la muerte de quien fuera el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

CJNG involucrado en el ataque que sufrió en 2020

Recordemos que tras el ataque que sufrió Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020, cuando aún era jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se acusó que la agresión había sido ordenada por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Al respecto, en 2021, el gobierno de Estados Unidos indicó que dos de los integrantes de esta organización criminal, Carlos Andrés Rivera, alias “Firma”, y Francisco Javier Gudino, alias “Gallina”, estuvieron involucrados en el ataque contra el exjefe de la policía de la CDMX.

Ataque contra Omar García Harfuch. Foto: Cuartoscuro

Confirman la muerte del “Mencho”

La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre una operación militar en Tapalpa, Jalisco, en la que fue detenido Rubén “N”, alias “Mencho”, quien posteriormente perdió la vida tras resultar herido durante el enfrentamiento.

De acuerdo con el comunicado, esta acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO). En el despliegue participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

