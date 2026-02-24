Inflación se ubica en 3.92% según Inegi; vivienda y taquerías los que más los más afectados
La inflación en México se ubicó en 3.92% anual durante la primera quincena de febrero de 2026, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El indicador registró un aumento de 0.25% quincenal, superior al 0.15% observado en el mismo periodo de 2025.
Con este resultado, la inflación anual mostró un repunte frente al 3.74% reportado en la primera quincena de febrero del año anterior.
Te decimos qué productos y servicios registraron mayor y menor incremento.
INPC febrero 2026 y comportamiento de sus componentes
El índice subyacente, que excluye bienes y servicios con mayor volatilidad y la que mayor impacto tiene en los bolsillos debido a que difícilmente retorna a niveles previos, aumentó 0.22% quincenal y 4.52% anual. Dentro de este componente:
- Mercancías subieron 0.20%
- Servicios aumentaron 0.24%
El índice no subyacente registró un alza de 0.32% quincenal y 1.92% anual. En su interior:
- Frutas y verduras aumentaron 2.10%
- Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.01%
¿Qué es lo que más subió por la inflación?
Entre los productos con mayor impacto al alza destacaron:
- Jitomate con aumento de 7.90%
- Papa y otros tubérculos con 13.16%
- Tomate verde con 17.84%
- Limón con 17.03%
- Vivienda propia con 0.13%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías con 0.27%
- Universidad con 0.72%
- Operación quirúrgica con 1.59%
En contraste, los productos con bajas en precios fueron:
- Desodorantes personales con -2.46%
- Calabacita con -8.93%
- Pollo con -0.55%
- Cebolla con -4.59%
- Gas doméstico LP con -0.54%
Variaciones por entidad y ciudades con mayor alza
Las entidades con variaciones por arriba del promedio nacional fueron:
- Veracruz con 0.49%
- Nayarit con 0.42%
- Puebla con 0.41%
- Michoacán con 0.40%
- Guanajuato con 0.39%
Entre las ciudades con mayores incrementos destacaron Veracruz, Chetumal y Huatabampo. Por debajo del promedio se ubicaron Oaxaca, Baja California Sur y Baja California.
Canasta básica también registra aumento en febrero 2026
El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo presentó un incremento por la inflación de 0.29% quincenal y 3.71% anual en la primera quincena de febrero de 2026.
En el mismo periodo de 2025, la variación fue de 0.19% quincenal y 3.51% anual.
