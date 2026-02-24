Inflación se ubica en 3.92% según Inegi; vivienda y taquerías los que más los más afectados

GENERANDO AUDIO...

Jitomate, limón y tacos, ellos son los más afectados por la Inflación. Cuartoscuro

La inflación en México se ubicó en 3.92% anual durante la primera quincena de febrero de 2026, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El indicador registró un aumento de 0.25% quincenal, superior al 0.15% observado en el mismo periodo de 2025.

Con este resultado, la inflación anual mostró un repunte frente al 3.74% reportado en la primera quincena de febrero del año anterior.

Te decimos qué productos y servicios registraron mayor y menor incremento.

INPC febrero 2026 y comportamiento de sus componentes

El índice subyacente, que excluye bienes y servicios con mayor volatilidad y la que mayor impacto tiene en los bolsillos debido a que difícilmente retorna a niveles previos, aumentó 0.22% quincenal y 4.52% anual. Dentro de este componente:

Mercancías subieron 0.20%

Servicios aumentaron 0.24%

El índice no subyacente registró un alza de 0.32% quincenal y 1.92% anual. En su interior:

Frutas y verduras aumentaron 2.10%

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.01%

¿Qué es lo que más subió por la inflación?

Entre los productos con mayor impacto al alza destacaron:

Jitomate con aumento de 7.90%

con aumento de 7.90% Papa y otros tubérculos con 13.16%

y otros tubérculos con 13.16% Tomate verde con 17.84%

verde con 17.84% Limón con 17.03%

con 17.03% Vivienda propia con 0.13%

con 0.13% Loncherías, fondas, torterías y taquerías con 0.27%

con 0.27% Universidad con 0.72%

con 0.72% Operación quirúrgica con 1.59%

En contraste, los productos con bajas en precios fueron:

Desodorantes personales con -2.46%

Calabacita con -8.93%

Pollo con -0.55%

Cebolla con -4.59%

Gas doméstico LP con -0.54%

Variaciones por entidad y ciudades con mayor alza

Las entidades con variaciones por arriba del promedio nacional fueron:

Veracruz con 0.49%

Nayarit con 0.42%

Puebla con 0.41%

Michoacán con 0.40%

Guanajuato con 0.39%

Entre las ciudades con mayores incrementos destacaron Veracruz, Chetumal y Huatabampo. Por debajo del promedio se ubicaron Oaxaca, Baja California Sur y Baja California.

Canasta básica también registra aumento en febrero 2026

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo presentó un incremento por la inflación de 0.29% quincenal y 3.71% anual en la primera quincena de febrero de 2026.

En el mismo periodo de 2025, la variación fue de 0.19% quincenal y 3.51% anual.

