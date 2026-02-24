GENERANDO AUDIO...

Air Canada reanuda vuelos a Puerto Vallarta y GDL. FOTO: Getty

Tras los disturbios civiles en Guadalajara y Puerto Vallarta, Air Canada anunció que reanudará sus operaciones completas desde Montreal, Toronto y Vancouver hacia Puerto Vallarta el martes 24 de febrero. Además, los vuelos de Toronto a Guadalajara volverán a operar el 25 de febrero, según informó la aerolínea.

La compañía indicó que, tras consultar con el Gobierno de Canadá y autoridades mexicanas, se tomó la decisión de restablecer los vuelos. También confirmó una política flexible para cambios de reserva dirigida a pasajeros con viajes programados entre el 24 y el 28 de febrero.

Air Canada reanuda vuelos tras disturbios

Para agilizar el regreso de pasajeros, Air Canada operará aviones Boeing 787-9 Dreamliner de mayor capacidad desde Toronto y Montreal a Puerto Vallarta, sumando 258 asientos adicionales.

La aerolínea informó que notificará a los clientes en México que volaron el domingo y lunes sobre su nuevo itinerario una vez confirmadas las opciones de cambio. Los pasajeros solo deberán acudir al Aeropuerto de Puerto Vallarta (@VallartaAirport) si cuentan con confirmación de vuelo activo.

El 23 de febrero, la empresa pidió a sus clientes en la región de Guadalajara y Puerto Vallarta permanecer en su hotel o alojamiento y no trasladarse al aeropuerto hasta nuevo aviso, al señalar que la seguridad es su prioridad.

Política flexible de cambio de Air Canada

La política aplica para quienes:

Compraron boleto de Air Canada a más tardar el 22 de febrero de 2026.

a más tardar el 22 de febrero de 2026. Tengan viaje programado entre el 24 y el 28 de febrero de 2026.

Los pasajeros podrán cambiar su vuelo sin costo a otra fecha hasta siete días después de la fecha original, sujeto a disponibilidad en la misma cabina. Fuera de ese periodo, se aplicará diferencia tarifaria.

Quienes hayan adquirido su viaje con Air Canada Vacations deberán comunicarse al 1-800-296-3408.

La aerolínea aseguró que mantiene seguimiento activo de la situación y compartirá actualizaciones sobre opciones de reprogramación y próximos pasos.

Air Canada continuará informando conforme evolucione la situación en Guadalajara y Puerto Vallarta.

