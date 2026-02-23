Citi acuerda vender 24% adicional de Banamex a inversionistas institucionales

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Citi anunció nuevos acuerdos para vender en conjunto 24% del capital de Banamex a inversionistas institucionales y family offices, como parte de su estrategia de desinversión en México.

La operación representa aproximadamente 499 millones de acciones por un valor cercano a 43 mil millones de pesos (unos 2 mil 500 millones de dólares), sujeto a ajustes habituales. Cada inversionista tendrá un límite máximo de participación de 4.9%.

Las transacciones están sujetas a condiciones regulatorias, incluida la aprobación antimonopolio en México, y se prevé que se concreten durante 2026.

¿Quiénes son los nuevos inversionistas?

Entre los compradores se encuentran:

General Atlantic

Afore SURA (parte de SURA Asset Management)

Banco BTG Pactual

Chubb

Fondos gestionados por Blackstone

Liberty Strategic Capital

Qatar Investment Authority

En el caso de General Atlantic, la adquisición representa su mayor inversión de growth equity en México hasta la fecha.

Citi ya vendió 25% previamente

Estos acuerdos se suman al cierre exitoso en diciembre de 2025 de la venta de 25% del capital a Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración de Banamex y principal accionista individual privado.

Con ambas operaciones, Citi habrá vendido 49% de Banamex una vez que se completen todas las compras comprometidas.

Preparando el camino hacia la OPI

Ernesto Torres Cantú, director de Internacional en Citi, señaló que la entrada de estos inversionistas respalda la estrategia de largo plazo de Banamex y fortalece su posición dentro del sistema bancario mexicano.

La desinversión forma parte del proceso estratégico global de Citi para salir de negocios de banca de consumo internacional. La decisión sobre el momento y estructura de la eventual oferta pública inicial (OPI) de Banamex dependerá de condiciones de mercado, factores financieros y aprobaciones regulatorias.

Tras esta venta acelerada, Citi anticipa que no realizará ventas adicionales de Banamex durante 2026, con el objetivo de permitir que el nuevo grupo de inversionistas impulse la creación de valor antes de la salida a bolsa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.