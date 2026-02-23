Aduanas más digitales: éstos son los cambios que impactan en tus compras y envíos internacionales

GENERANDO AUDIO...

Aduanas. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al Reglamento de la Ley Aduanera que cambia la forma en que operan las aduanas del país, impulsa la digitalización total de los trámites, fortalece los controles electrónicos y amplía las responsabilidades para importadores, exportadores, empresas de paquetería, transportistas y agentes aduanales.

La nueva normativa busca agilizar trámites, reforzar la vigilancia fiscal y cerrar espacios a irregularidades, mediante la actualización de procedimientos, el fortalecimiento de controles electrónicos y la ampliación de responsabilidades para quienes participan en operaciones de comercio exterior.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema aduanero?

El decreto impulsa un modelo de gestión aduanera digital, donde la mayor parte de los trámites deberán realizarse mediante sistemas electrónicos autorizados, dejando atrás procesos manuales o físicos.

Entre los principales cambios destacan:

Mayor uso de pedimentos digitales y transmisión electrónica de documentos

y transmisión electrónica de documentos Fortalecimiento de la prevalidación electrónica , lo que permitirá detectar errores antes del despacho

, lo que permitirá detectar errores antes del despacho Registro, control y seguimiento digital del tránsito de mercancías

Uso obligatorio de candados electrónicos u oficiales para transporte terrestre, ferroviario y multimodal

para transporte terrestre, ferroviario y multimodal Supervisión remota y en tiempo real de cargas, contenedores y rutas

¿A quiénes afecta esta nueva disposición?

Los cambios impactan directamente a:

Importadores y exportadores

Compradores en plataformas internacionales

Empresas de paquetería y mensajería

Transportistas

Agentes y agencias aduanales

Representantes legales

Si realizas compras por internet en el extranjero, debes considerar:

Las paqueterías tendrán mayor control electrónico de envíos

de envíos Se reforzará la verificación digital de valor, contenido y procedencia

Se buscará frenar la subvaluación y la evasión fiscal

Podrían aumentar las revisiones automáticas de paquetes

Más control en transporte, carga y contenedores

La reforma endurece los controles sobre el tránsito de mercancías, especialmente en:

Uso obligatorio de candados electrónicos u oficiales

Supervisión de rutas y tiempos de traslado

Control del arribo extemporáneo y justificación de retrasos

¿Cuándo entra en vigor?

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, por lo que los nuevos lineamientos comenzarán a aplicarse de manera inmediata en las aduanas del país.

Puntos clave de la reforma a Ley Aduanera

Éstos son los puntos clave de acuerdo con Aduanas de México:

Se refuerza la obligación de que la información transmitida al Sistema Electrónico Aduanero sea congruente y plenamente coincidente con el expediente electrónico

Se establece la implementación obligatoria de procedimientos de control interno documentados para la obtención, integración y conservación de la información

Se consolidan facultades de la autoridad para requerir, revisar y verificar la documentación electrónica transmitida

Se incrementa la responsabilidad de importadores, exportadores, agencias y agentes aduanales en materia de trazabilidad y control documental

