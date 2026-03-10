Gobierno refuerza plan Jóvenes Transformando México contra violencia

GENERANDO AUDIO...

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Foto: Especial

El Gobierno federal reforzará la estrategia Jóvenes Transformando México como parte del Eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria explicó que el objetivo es atender a jóvenes en contextos vulnerables mediante educación, empleo, deporte y programas sociales, con el fin de prevenir la violencia y fortalecer la reconstrucción del tejido social en diversas regiones del país.

Entre las acciones anunciadas, el Gobierno federal construirá, ampliará y rehabilitará planteles de bachillerato, lo que permitirá abrir 200 mil nuevos espacios para estudiantes este mismo año.

Jóvenes Transformando México: educación, deporte y empleo

Como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, también se contempla la creación de 100 nuevos Centros de México Imparable, donde se realizarán actividades deportivas, culturales y comunitarias para jóvenes.

Además, se impulsarán otras iniciativas como:

Circuitos Nacionales de Festivales

Ferias del empleo y emprendimiento

El programa Jóvenes Unen al Barrio

El plan Boxeando por la Paz

En este último programa, 5 mil pugilistas entrenarán a 100 mil jóvenes en todo el país, promoviendo el deporte como herramienta para prevenir la violencia.

“Realizamos 312 mil 48 visitas casa por casa en los territorios de paz, donde identificamos a jóvenes en contexto de vulnerabilidad y les ofrecemos los programas de la estrategia Jóvenes Transformando México”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Avances de la estrategia en territorios de paz

Actualmente, existen 61 territorios de paz en 22 estados, donde se trabaja de manera coordinada con dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional DIF.

Entre los apoyos disponibles para los jóvenes destacan:

Becas Benito Juárez

Beca Rita Cetina

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro

Créditos para emprendedores de Financiera para el Bienestar

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, a nivel nacional se han brindado 5 millones 544 mil 912 servicios y trámites, beneficiando a más de 3 millones 564 mil personas.

Ferias de paz y programas comunitarios

Las autoridades también reportaron la realización de 485 Ferias de Paz, con más de 2 millones de atenciones y la creación de 367 Comités de Paz, mediante los cuales se recuperaron 376 espacios públicos.

Entre otras acciones comunitarias destacan:

Jornadas de reforestación en Cajeme, Sonora

La campaña “Juárez Amanece Limpio” en Ciudad Juárez

en Obras comunitarias en Salamanca, Guanajuato

Además, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz ha permitido el canje de 9 mil 201 armas de fuego por dinero en efectivo desde el 1 de octubre de 2024.

En paralelo, 8 mil 697 juguetes bélicos fueron intercambiados por juguetes educativos en módulos instalados en distintas regiones del país.

El Gobierno federal aseguró que estas acciones continuarán en coordinación con estados y municipios para fortalecer la prevención de la violencia y apoyar a jóvenes en todo México.

