Lista la terna para titular de la ASF: Barba Villafán, Hernández Palacio y Martínez Anzures

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados aprobó este 10 de marzo la terna de aspirantes para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2026-2034, integrada por Elizabeth Barba Villafán, Aureliano Hernández Palacios Cardel y Luis Miguel Martínez Anzures.

La terna fue elegida por unanimidad de 37 votos de los diputados integrantes de la comisión y fue enviada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde será discutida y votada por el pleno.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Herrera Borunda, señaló que el proceso permitió seleccionar a los perfiles mejor evaluados.

“Una sorpresa para los que especulan, pero en la comisión siempre estuvimos serios y ciertos de que íbamos a sacar a los mejores evaluados”, afirmó.

Agregó que la elección se realizó con respaldo de todos los partidos políticos.

“A los mejores perfiles para desempeñar un puesto de tal envergadura que es sumamente relevante, que es quien vigila y cuida el dinero de los mexicanos”.

Herrera Borunda también afirmó que cualquiera de los tres aspirantes tiene las cualidades necesarias para dirigir la institución.

“No importa a quién de los tres perfiles elija el pleno, tiene las capacidades, las cualidades, la trayectoria, pero sobre todo la honorabilidad para dirigir esta institución”.

Proceso para elegir al nuevo titular de la ASF

En el proceso de selección se inscribieron 92 personas interesadas en encabezar la Auditoría Superior de la Federación.

Entre quienes no avanzaron a la terna final se encuentra el actual auditor superior, David Colmenares, cuyo encargo concluirá el 15 de marzo, fecha en la que deberá asumir funciones su sucesor.

Perfiles de la terna para la ASF

Elizabeth Barba Villafán es contadora pública y licenciada en Derecho, con maestría en impuestos. Ha ocupado cargos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la entonces Procuraduría General de la República, y actualmente trabaja en la Fiscalía General de la República.

Aureliano Hernández Palacios Cardel es licenciado en Derecho. Ha sido Auditor Especial del Gasto Federalizado y Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”, y actualmente se desempeña como Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF.

Luis Miguel Martínez Anzures es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, con maestría y doctorado en Ciencia Política por la misma universidad. También fue presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

El pleno de la Cámara de Diputados será el encargado de elegir a la persona que encabezará la Auditoría Superior de la Federación durante el periodo 2026-2034.

