Enchularán los 61 municipios más violentos del país; buscan cambiar la percepción de inseguridad

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que 61 municipios del país considerados entre los más violentos recibirán mayores recursos y programas sociales, como parte de la estrategia federal de atención a las causas de la violencia.

Durante su conferencia matutina, la presidenta informó que se sostuvo una reunión con alcaldes de estos municipios, con el objetivo de implementar un programa especial enfocado en mejorar las condiciones sociales, urbanas y de seguridad en estas localidades.

Buscan mejorar la percepción de seguridad

La mandataria explicó que el programa contempla trabajar de manera coordinada con presidentes municipales y gobernadores, independientemente de su partido político, para fortalecer acciones que atiendan los factores que generan violencia.

Según indicó, la estrategia se enfocará principalmente en los municipios que presentan mayores problemas de inseguridad, con el propósito de reforzar la intervención social.

“Tenemos una reunión con presidentes municipales de 61 municipios del país, de todos los partidos, porque queremos hacer un programa especial en esos municipios… queremos trabajar todavía más en la atención a las causas”, señaló.

Recursos se destinarán a infraestructura y programas sociales

El titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero, explicó que los recursos serán utilizados en proyectos educativos, deportivos, culturales y de infraestructura urbana.

Entre las acciones contempladas se encuentran:

Programas de educación y preparatorias

Creación de centros deportivos y culturales

Iluminación pública

Mejoramiento de calles e infraestructura

Programas comunitarios

El funcionario señaló que el objetivo es reducir los índices delictivos y también mejorar la percepción de seguridad entre la población.

Municipios incluidos en el programa

Entre los municipios contemplados dentro de esta estrategia se encuentran:

Baja California

Tijuana

Ciudad de México

Gustavo A. Madero

Chihuahua

Ciudad Juárez

Guanajuato

Celaya

León

Irapuato

Salamanca

Guerrero

Acapulco

Michoacán

Uruapan

Morelos

Cuautla

Cuernavaca

Nuevo León

Escobedo

García

Monterrey

Sonora

Hermosillo

Estado de México

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Sinaloa

Culiacán

Mazatlán

Alcaldes destacan trabajo coordinado

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, señaló que la estrategia permitirá fortalecer programas enfocados en jóvenes, deporte, cultura e infraestructura urbana, mediante coordinación con el Gobierno federal.

Por su parte, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, mencionó que se impulsarán proyectos como senderos seguros y programas de mejoramiento urbano en colaboración con dependencias federales.

En tanto, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Rodríguez, adelantó que en su municipio se prevé la creación de un centro comunitario del programa México Imparable, además de actividades culturales y eventos masivos.

La reunión entre autoridades federales y municipales se realizó en Palacio Nacional y tuvo una duración de más de dos horas, tras lo cual los alcaldes se retiraron del lugar.

