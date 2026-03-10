Transportistas piden estímulo al IEPS para diésel y gasolina Premium por guerra

GENERANDO AUDIO...

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas también se extienda al diésel y a la gasolina Premium, con el objetivo de amortiguar el impacto del alza en los combustibles derivado de la guerra en Medio Oriente.

El presidente de Canacar, Augusto Ramos Melo, explicó que este miércoles sostendrán una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades hacendarias para definir los mecanismos y porcentajes del posible apoyo fiscal.

Transportistas buscan amortiguar impacto del diésel en costos logísticos

El líder del organismo explicó que el sector del autotransporte depende en gran medida del diésel, combustible que representa más del 90% del consumo energético del transporte de carga, por lo que el aumento en su precio impacta directamente en el traslado de mercancías.

En ese sentido, Ramos Melo señaló que el sector se mantiene cercano a las autoridades para cuidar el “colchón” del IEPS y evitar que el incremento internacional en los combustibles afecte la operación del transporte.

“Sabemos que el impacto sí pega en tema de diésel al sector de transporte de carga, por eso estamos muy cercanos viendo cuidar ese colchón que tenemos en tema de IEPS para que se amortigüe”, afirmó.

Agregó que la intención es que el subsidio o estímulo fiscal ayude a contener el precio del combustible que mueve insumos y mercancías para distintas industrias, evitando que la volatilidad internacional se traslade a los precios y eventualmente a la inflación.

“Sabemos que la movilización de mercancías, el impacto se permea principalmente en el tema de combustibles, y por ello estamos muy cercanos para ver que no nos afecte el tema económico al traslado de mercancías”, señaló.

Industriales piden calma ante volatilidad en combustibles

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, señaló que el comportamiento de los combustibles se encuentra en una etapa de intermitencia, por lo que llamó a mantener la calma y evitar especulaciones.

El líder industrial destacó que el Gobierno federal cuenta con mecanismos como el IEPS para responder en caso de que el precio de los combustibles se vea presionado por el escenario internacional.

“Seguimos con las reuniones que ha tenido la presidenta Sheinbaum con Hacienda para hablar del tema del IEPS en el momento que el precio se viera presionado por toda esta subida que ha tenido por lo que ocurre en el Medio Oriente. Tendríamos esa reserva del IEPS que todavía no se ha tenido que tocar”, afirmó.

Malagón insistió en que, por ahora, es importante no generar especulación en el mercado mientras se observa el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y los combustibles.

