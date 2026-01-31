Autoridades mantienen alerta por lluvias y bajas temperaturas debido al frente frío 32
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene una alerta preventiva ante los efectos del Frente Frío 32, que ocasionará lluvias intensas, descenso de temperaturas, evento de Norte y oleaje elevado en distintas regiones del país.
Frente frío 32 avanzará por el sureste y la península de Yucatán
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que generará lluvias puntuales intensas en zonas de:
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Estas condiciones estarán asociadas a la interacción del sistema frontal con la humedad presente en la región.
Evento de Norte y descenso de temperaturas por masa de aire ártico
La masa de aire ártico que impulsa al frente frío 32 mantendrá un evento de Norte muy fuerte a intenso en:
- Litoral del Golfo de México
- Península de Yucatán
- Istmo y el golfo de Tehuantepec
Además, se prevé un descenso significativo de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Posible nieve o aguanieve en zonas montañosas
Se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país.
Las zonas con mayor probabilidad son:
- Ajusco
- Sierra Negra
- La Malinche
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Nevado de Toluca
- Pico de Orizaba
- Cofre de Perote
Pronóstico de lluvias intensas en varias regiones del país
El ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias puntuales fuertes en Guerrero, así como chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.
Para este sábado 31 de enero se prevén lluvias muy fuertes a intensas, de 75 a 150 milímetros, en:
- Veracruz —principalmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
También se pronostican lluvias fuertes en:
- Cuenca del Papaloapan
- Guerrero
- Michoacán
- Puebla
- Campeche
- Algunas zonas de Veracruz.
Coordinación de Protección Civil ante el frente frío 32
Ante estas condiciones, los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente mediante los sistemas estatales y municipales de Protección Civil, con el objetivo de monitorear los fenómenos, activar protocolos de prevención y respuesta, realizar recorridos de supervisión en zonas de riesgo y garantizar la atención oportuna a la población.
La CNPC informó que se cuenta con personal, equipo y recursos disponibles, así como comunicación constante con autoridades locales, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.