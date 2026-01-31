Autoridades mantienen alerta por lluvias y bajas temperaturas debido al frente frío 32

GENERANDO AUDIO...

Autoridades mantienen alerta por frente frío 32. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene una alerta preventiva ante los efectos del Frente Frío 32, que ocasionará lluvias intensas, descenso de temperaturas, evento de Norte y oleaje elevado en distintas regiones del país.

Frente frío 32 avanzará por el sureste y la península de Yucatán

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que generará lluvias puntuales intensas en zonas de:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Estas condiciones estarán asociadas a la interacción del sistema frontal con la humedad presente en la región.

Evento de Norte y descenso de temperaturas por masa de aire ártico

La masa de aire ártico que impulsa al frente frío 32 mantendrá un evento de Norte muy fuerte a intenso en:

Litoral del Golfo de México

Península de Yucatán

Istmo y el golfo de Tehuantepec

Además, se prevé un descenso significativo de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Posible nieve o aguanieve en zonas montañosas

Se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas superiores a los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente del país.

Las zonas con mayor probabilidad son:

Ajusco

Sierra Negra

La Malinche

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Nevado de Toluca

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Pronóstico de lluvias intensas en varias regiones del país

El ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias puntuales fuertes en Guerrero, así como chubascos en estados del occidente, centro y sur del país.

Para este sábado 31 de enero se prevén lluvias muy fuertes a intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Veracruz —principalmente en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

También se pronostican lluvias fuertes en:

Cuenca del Papaloapan

Guerrero

Michoacán

Puebla

Campeche

Algunas zonas de Veracruz.

Coordinación de Protección Civil ante el frente frío 32

Ante estas condiciones, los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación permanente mediante los sistemas estatales y municipales de Protección Civil, con el objetivo de monitorear los fenómenos, activar protocolos de prevención y respuesta, realizar recorridos de supervisión en zonas de riesgo y garantizar la atención oportuna a la población.

La CNPC informó que se cuenta con personal, equipo y recursos disponibles, así como comunicación constante con autoridades locales, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.