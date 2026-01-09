Telcel detalla cómo cumplir con el registro obligatorio de líneas

GENERANDO AUDIO...

Los usuarios de Telcel ya pueden realizar el registro obligatorio de líneas telefónicas, un trámite exigido por el Gobierno federal que aplica a clientes de prepago y pospago. El proceso inició este 9 de enero y concluirá el 30 de junio. Quienes no cumplan quedarán sin servicio, aunque conservarán su número, confirmó Renato Flores Cartas, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de Grupo Carso y América Móvil.

En entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, Renato Flores aclaró que esta medida no fue decidida por Telcel. “Es una disposición gubernamental y es obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil”, afirmó.

Flores explicó que el objetivo es vincular cada línea con una persona, mediante una identificación oficial, como parte de un nuevo requisito emitido por la autoridad regulatoria.

Cómo registrar tu línea Telcel: opciones disponibles

Telcel habilitó dos modalidades para cumplir con el trámite. La primera es en línea, ingresando a https://www.telcel.com/vinculatulinea. “Puedes capturar tu identificación oficial y después te van a pedir que te tomes una selfie, algo que la autoridad ha llamado prueba de vida”, explicó Flores.

La segunda opción es presencial, en cualquiera de los más de 410 Centros de Atención a Clientes en el país. “Únicamente deben presentar una identificación oficial, ya sea credencial para votar o pasaporte”, señaló.

¿Qué pasa si no registras tu línea antes del 30 de junio?

Renato Flores advirtió que las líneas que no se vinculen quedarán sin servicio, conforme a la disposición oficial. “El Gobierno nos ha pedido a todos los operadores que las líneas que no se hayan vinculado se van a quedar sin servicio”, dijo.

Aunque precisó que los usuarios no perderán su número. Simplemente no vas a poder hacer llamadas”, aclaró. Sólo se permitirán llamadas al 911 y al 111, número de atención de Telcel.

Además, explicó que una persona puede vincular hasta 10 líneas. “Una madre o un padre de familia pueden registrar todos los números y quedan vinculados con ello”, indicó.

También advirtió sobre intentos de fraude: “Nosotros no les vamos a llamar. El único link es https://www.telcel.com/vinculatulinea”.

