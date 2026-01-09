Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: conoce los requisitos, el monto vigente y cómo registrarte

GENERANDO AUDIO...

El apoyo económico para jóvenes es mensual. Foto: Shutterstock

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas para el bienestar del Gobierno de México, ya que busca impulsar a jóvenes de 18 a 29 años que no se encuentren estudiando ni cuenten con un empleo. De esta manera, su objetivo es brindarles experiencia laboral y, además, facilitar su acceso al empleo formal a través de una capacitación con duración de 12 meses.

Requisitos para inscribirse al programa

Quienes deseen participar deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

No estar estudiando ni trabajando al momento del registro

Presentar identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) y fotografía reciente con rostro descubierto

Aceptar la carta compromiso del programa

Monto actual del apoyo 2026

Para este 2026, el apoyo económico mensual que otorga el programa es de 9 mil 582 pesos, que se deposita de manera directa a los aprendices a través de la tarjeta Bienestar. Además los beneficiarios cuentan con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Tipos de registros dentro del programa

Existen dos tipos de registro dentro del programa:

Registro como aprendiz

Este registro está dirigido a los y las aprendices que desean capacitarse en un centro de trabajo

Registro como tutor o centro de trabajo

Este registro es para empresas, negocios y organizaciones sociales que desean ofrecer espacios de capacitación a los jóvenes.

Cómo registrarte al programa

El registro se realiza en línea a través del portal jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Para inscribirse, es necesario contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Fotografía reciente con identificación en mano

Una vez completado el registro, los participantes podrán seleccionar su centro de trabajo desde la plataforma.

Estos procedimientos también pueden realizarse en las oficinas móviles que visitan comunidades con poco acceso a internet y con altos niveles de marginación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.