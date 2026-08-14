¿Bajaron los delitos? Causa en Común señala inconsistencias en cifras oficiales

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Cifras de 10 delitos tendrían diferencias según Causa Común. Foto: Pexels

El primer semestre de 2026 presentó variaciones en los registros oficiales de 10 delitos de alto impacto que, de acuerdo con un análisis de Causa en Común, generan alertas sobre la confiabilidad de las cifras reportadas por las fiscalías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La organización presentó este análisis el 13 de agosto de 2026 y comparó los registros de enero a junio de 2026 con el mismo periodo de 2025. En su metodología considera información de delitos y víctimas registrada por el SESNSP a partir de las carpetas de investigación de las fiscalías y procuradurías estatales.

📢 COMUNICADO



CAUSA EN COMÚN IDENTIFICA ANOMALÍAS EN LAS CIFRAS OFICIALES DE DELITOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2026



➡️ Los datos de las fiscalías y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre diez delitos de alto impacto indican diversos tipos de… pic.twitter.com/DiZVJi2AxM — Causa en Común (@causaencomun) August 13, 2026

El estudio clasifica las inconsistencias en cinco tipos de alerta: variación estadística atípica, posible reclasificación, subregistro, opacidad por desapariciones y presentaciones propagandísticas de las cifras.

Causa en Común aclara que estas alertas no constituyen por sí mismas una prueba de manipulación de los registros. Sin embargo, señala que los patrones identificados requieren explicación, revisión o, en algunos casos, auditoría.

Los delitos incluidos en el análisis son:

Homicidio doloso

Feminicidio

Secuestro

Trata de personas

Extorsión

Narcomenudeo

Violencia familiar

Robo de vehículo con violencia

Robo a transeúnte con violencia

Robo a transportista con violencia

Homicidio, feminicidio y secuestro concentran alertas

Los 10 delitos analizados presentaron variaciones estadísticas atípicas frente al primer semestre de 2025. Entre los casos señalados por Causa en Común se encuentran entidades con reducciones superiores a 50% y otras con incrementos que superan ese porcentaje.

En homicidio doloso, Zacatecas reportó una disminución de 62% en las víctimas respecto al mismo periodo de 2025.

En feminicidio, Nayarit registró una reducción de 82%, mientras que Zacatecas reportó un incremento de 600%.

La extorsión también presentó diferencias importantes entre entidades. Aguascalientes reportó 94% menos casos, mientras que Chihuahua registró un incremento de 2,325%.

En narcomenudeo, Guanajuato informó una reducción de 50%, mientras Veracruz reportó un incremento de 132%.

El análisis también identifica entidades que reportaron en cero algunos delitos, entre ellos secuestro, robo a transeúnte con violencia, robo a transportista con violencia y trata de personas.

Causa en Común menciona como ejemplo a Nayarit, entidad que reportó cero víctimas de trata de personas y dejó en cero los registros de robo a transeúnte y robo a transportista con violencia.

El homicidio doloso concentró el mayor número de alertas dentro del análisis. La organización señala que este delito cuenta con más fuentes para contrastar los registros oficiales.

De acuerdo con el documento, durante 2025 el Inegi registró 27 mil 989 asesinatos, mientras que el SESNSP reportó 24 mil 344 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, una diferencia de 3 mil 645 víctimas.

Otra alerta corresponde a la posible relación entre los registros de homicidio y las personas desaparecidas. Causa en Común señala que en algunas entidades el número de personas desaparecidas supera al de víctimas de homicidio doloso y feminicidio.

La organización también cuestiona la manera en que se presentan públicamente las cifras de homicidio. Según su análisis, durante las conferencias matutinas se utilizaron gráficas que colocaron los promedios diarios de homicidio visualmente cercanos a cero y comparaciones entre septiembre de 2024 y junio de 2026 para mostrar reducciones distintas a las que resultan de comparar el mismo mes de años consecutivos.

Alertas por posible subregistro

Además del homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de vehículo con violencia y robo a transportista con violencia presentaron alertas por posible subregistro.

Causa en Común señala que estas alertas surgieron a partir de la comparación con otras fuentes de información y de casos documentados que, según la organización, no tienen una correspondencia clara en los registros oficiales.

Como ejemplo, menciona a Puebla, donde las autoridades reportaron cinco víctimas de feminicidio, mientras que Causa en Común documentó al menos 15 asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

La organización también detectó posibles casos de reclasificación en homicidio doloso, feminicidio y secuestro.

Entre los ejemplos incluidos en el análisis están San Luis Potosí, que reportó 30 víctimas de homicidio doloso y 136 víctimas de “otros delitos contra la vida”; Guanajuato, con 13 víctimas de feminicidio frente a 100 mujeres víctimas de homicidio doloso; y la Ciudad de México, con cinco víctimas de secuestro frente a mil 735 víctimas de “otros delitos contra la libertad”.

Causa en Común también considera la cifra negra como un factor que limita la interpretación de los registros administrativos. El documento refiere que 93% de los delitos no son denunciados.

La organización sostiene que una reducción en los registros administrativos no necesariamente representa una reducción equivalente en la incidencia delictiva, debido tanto a la falta de denuncias como a las dudas sobre la forma en que los delitos son registrados, clasificados, comparados y comunicados.

El análisis de 2026 incorpora también información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda, como una fuente para contrastar las cifras.

¿Qué propone Causa en Común?

Para fortalecer la calidad de las estadísticas sobre seguridad, Causa en Común propone incrementar la denuncia ciudadana mediante mecanismos vecinales y vías digitales.

También plantea fortalecer los sistemas de información y las capacidades tecnológicas del SESNSP, además de homologar los criterios utilizados por policías, fiscalías y otras instituciones para recopilar, sistematizar y registrar información.

Entre sus propuestas también se encuentran:

Realizar auditorías periódicas e independientes de los registros estatales y federales de incidencia delictiva

Priorizar las auditorías en los registros que presenten anomalías

Capacitar a los servidores públicos responsables de generar información estadística

Establecer mecanismos de seguimiento, supervisión y rendición de cuentas

El portal de Causa en Común señala que su análisis de incidencia delictiva 2026 revisa las cifras de delitos y víctimas registradas por el SESNSP entre enero y junio, además de información del RNPDNO, con el objetivo de identificar patrones que puedan sugerir problemas de clasificación, registro o comunicación de las estadísticas oficiales.

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