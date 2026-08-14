Estos son los políticos y funcionarios mexicanos a los que Estados Unidos les ha retirado la visa

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Visa cancelada. Foto: Gettys images.

El gobierno de Estados Unidos sumó a Andrés Manuel López Beltrán a la lista de políticos y funcionarios de México a los que les ha retirado la visa. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la noche del 13 de agosto que el gobierno estadounidense canceló su visa para ingresar a ese país.

El gobierno del presidente Donald Trump se ha caracterizado por revocar visas a extranjeros por distintos motivos. El Departamento de Estado informó recientemente que ha cancelado más de 175 mil visas a nivel mundial durante la actual administración.

BREITBART: State Department Has Revoked Over 175,000 Visas https://t.co/ZSlZHPBon1 — Department of State (@StateDept) August 14, 2026

El 14 de octubre de 2025, Reuters informó que Estados Unidos había revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos. En ese momento, la agencia indicó que sólo algunos de los afectados habían hecho público el retiro de sus documentos. Desde entonces, la lista de políticos y funcionarios mexicanos a los que Estados Unidos les ha retirado la visa ha aumentado.

Políticos y funcionarios mexicanos a los que EE. UU. ha retirado la visa

Andrés Manuel López Beltrán, integrante de Morena

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este 13 de agosto que Estados Unidos revocó su visa. López Beltrán difundió una carta dirigida a Donald Trump en la que cuestionó la decisión y afirmó que no se le presentó evidencia de alguna conducta criminal.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

En mayo de 2025, Marina del Pilar Ávila confirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló su visa. La gobernadora también informó que el documento de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, exfuncionario estatal, fue revocado.

La mandataria señaló que se trataba de una medida consular y sostuvo que no constituía una acusación formal. En ese momento tampoco se dio a conocer públicamente una explicación específica sobre las causas de la decisión.

Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero

El exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores confirmó en octubre de 2025 que Estados Unidos había revocado su visa desde el 31 de julio de ese año. Explicó que recibió un correo electrónico con la notificación y señaló que no había recibido información oficial sobre las razones de la decisión.

Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco

El alcalde morenista de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro, perdió su visa cuando intentaba ingresar a Arizona por un puerto fronterizo. El hecho ocurrió en junio de 2025 y fuentes cercanas al edil señalaron que las autoridades estadounidenses relacionaron la medida con una investigación en curso, sin proporcionar más detalles.

Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales

En agosto de 2025, el alcalde morenista de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, confirmó que autoridades estadounidenses le retiraron la visa después de enviarlo a una segunda inspección cuando intentaba ingresar a Estados Unidos. El edil sostuvo que se trató de un procedimiento administrativo y dijo que no se le había señalado por alguna conducta indebida.

Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila

En agosto de 2025, Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila, confirmó que Estados Unidos canceló su visa de turista cuando intentaba cruzar hacia Texas. La funcionaria viajaba a San Antonio para una cita médica. La medida también alcanzó a su esposo, Jorge Miguel Barajas Hernández.

Jorge Miguel Barajas Hernández, funcionario de seguridad de Coahuila

Jorge Miguel Barajas Hernández, esposo de Sonia Villarreal y funcionario de seguridad de Coahuila, también tuvo su visa cancelada durante el mismo incidente registrado en agosto de 2025, cuando ambos intentaban ingresar a Texas.

César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado

En noviembre de 2025, el alcalde morenista de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval Gámez, confirmó que autoridades estadounidenses cancelaron su visa cuando intentaba ingresar a Arizona por el carril SENTRI. El edil indicó que la autoridad le informó que se trataba de un asunto administrativo.

José Luis Dagnino, presidente municipal de San Felipe

El morenista José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe, Baja California, confirmó en diciembre de 2025 que Estados Unidos canceló su visa de turista. El edil permaneció alrededor de 12 horas en una garita de California y posteriormente recibió la notificación de que su documento había sido cancelado, sin que se le informaran las causas.

Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector general de Investigación Aduanera de la ANAM

En diciembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, entonces director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La cancelación fue confirmada por autoridades diplomáticas estadounidenses y posteriormente el funcionario dejó el cargo.

El caso destacó porque se trató de un funcionario federal de la administración de Claudia Sheinbaum cuya cancelación de visa fue documentada públicamente.

Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena en Chihuahua

En junio de 2026, Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena en Chihuahua, confirmó que Estados Unidos canceló su visa de turista después de enviarla a una segunda revisión al intentar cruzar la frontera.

La dirigente atribuyó la decisión a una infracción de tránsito ocurrida aproximadamente una década atrás en Nuevo México.

Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana

La exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero Ramírez, actualmente vinculada al Partido del Trabajo, confirmó en julio de 2026 que ya no contaba con visa estadounidense. Inicialmente informó que el documento había sido retenido durante una entrevista relacionada con un trámite migratorio y posteriormente se reportó la revocación.

Caballero explicó que la situación estaba relacionada con un trámite para obtener la residencia permanente en Estados Unidos solicitado por su esposo, ciudadano estadounidense, y negó que el retiro estuviera relacionado con una investigación en su contra.

Mario Alberto López Hernández, diputado del Partido Verde

El caso del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Alberto López Hernández, conocido como “La Borrega”, presenta una diferencia respecto a los anteriores.

En septiembre de 2025, medios reportaron que después de permanecer 13 horas en revisión en un cruce fronterizo de Brownsville, Texas, fue devuelto a México sin su visa.

Sin embargo, López Hernández y su oficina negaron que le hubieran retirado la visa y señalaron que agentes de CBP le recomendaron renovarla debido al desgaste físico del documento. También indicaron que recibió un pase especial para ingresar y salir de Estados Unidos mientras realizaba el trámite.

Por esta contradicción, el caso debe manejarse con precisión y no presentarse como una cancelación plenamente confirmada por el propio legislador.

Otros nombres circulan, pero no está confirmado que EU les haya retirado la visa

A la par de las cancelaciones confirmadas públicamente, han circulado versiones sobre una lista más amplia de políticos y funcionarios mexicanos, que supuestamente estarían bajo seguimiento de autoridades estadounidenses o habrían perdido sus visas.

Es importante precisar que estos nombres no deben presentarse como casos confirmados de cancelación de visa, debido a que no existe una declaración de los propios involucrados o una confirmación de autoridades estadounidenses.

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